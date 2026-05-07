В Бишкеке обновили мемориал выпускникам и учителям, погибшим на войне

В Бишкеке состоялось торжественное открытие обновлённого мемориала учителям и ученикам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Церемония прошла у обелиска школы №7, где собрались ученики, педагоги и жители города. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

История мемориала начинается с 1960-х годов: тогда он был установлен по инициативе самих школьников при поддержке учителей, родителей и горожан. На плитах увековечены имена 44 человек, ушедших на фронт из этой школы.

Со временем памятник пришёл в запустение: надписи выцвели, а конструкция требовала ремонта. Ситуация изменилась после обращения директора школы Кулумкан Асамбаевой. К восстановлению подключились администрация, активисты и неравнодушные жители.

В ходе работ мемориал полностью обновили: очистили плиты, восстановили имена и установили новую табличку с датой основания. Рядом появились "скамейки памяти" с надписями на русском и кыргызском языках.

На них высечены известные слова: "Никто не забыт, ничто не забыто", "Вспомним всех поимённо… Это нужно не мёртвым, это надо живым", "Памяти павших будьте достойны", "Герои не умирают, герои в нашей памяти живут".

Обновлённое пространство стало местом, где жители могут не только почтить память погибших, но и задуматься о цене Победы.