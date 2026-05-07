В сердцах миллионов людей остается благодарная память о Гейдаре Алиеве

Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело торжественное мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева. К памяти Гейдара Алиева с глубоким уважением относятся не только в Азербайджане и на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Он был и остается в памяти людей большим другом Кыргызстана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов возложил живые цветы к бюсту Гейдара Алиева, установленному в фойе бишкекской школы-гимназии №20, которая носит его имя. По традиции мероприятие проводится накануне этой значимой даты именно в этой школе, которой в 2023 году во время ее посещения президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым и Азербайджана Ильхамом Алиевым было присвоено имя Гейдара Алиева. А спустя два года на освобожденной от многолетней оккупации азербайджанской земле - в селе Хыдырлы Агдамского района они вместе открыли школу "Айкол Манас".

Это очень мудрое решение лидеров двух государств, которое созвучно словам Гейдара Алиева. Он считал, что "будущий прогресс общества во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня". И можно с уверенностью сказать, что и в Кыргызстане, и в Азербайджане молодое поколение воспитывают в духе единства, братства и дружбы. И день рождение признанного всеми мирового лидера Гейдара Алиева посольство Азербайджана не случайно проводит ежегодно именно среди молодежи. В связи с этим можно сказать, что этот день как символ дружбы между нашими странами еще больше сближает наши народы. Об этом говорил с молодежью Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

- Дружба между Азербайджаном и Кыргызстаном вечная, имеющая общие крепкие корни. Мы – одна семья, - сказал посол и в знак солидарности учащиеся откликнулись аплодисментами.

День рождения Гейдара Алиева – особый день в этой школе. К нему готовятся, проводят классные часы, викторины, выставки рисунков, посвященных дружбе наших народов, учат стихи, песни, разучивают национальные танцы. Так было и в этот раз. Гостям – послу Азербайджана в Кыргызстане Латифу Гандилову, сотрудникам посольства, известным представителям азербайджанской диаспоры показали выставку замечательных рисунков на тему "Азербайджан – мой друг". Каждый юный художник стремился по-своему изобразить в них эту величайшую ценность в отношениях людей и целых народов. Но взгляд детей на дружбу во всех рисунках был одним – открытым и честным, в них выражено столько радости, эмоций, света, настроения.

- Дружба между народами – это самое лучшее, что может быть. И педагоги нашей школы стараются донести это до учащихся, - подтвердила и директор школы Каныкей Алымкулова и пригласила гостей посетить уроки, посвященные Азербайджану и Гейдару Алиеву, которые в преддверии его дня рождении проводятся в этом учебном заведении несколько лет. Как оказалось, учащиеся немало знают о дружественной нам стране, о ее общенациональном лидере. И на вопрос господина посла, что в их понимании означает слово лидер, убедительно ответили, что это - очень ответственный человек, который много знает, которого уважают и доверяют ему, прислушиваются к его мнению.

- Вот всеми этими качествами обладал выдающийся лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, в которого люди поверили всем сердцем. Его сегодня с нами нет, но в сердце каждого азербайджанца, независимо от того где он живет, остается благодарная память о нем. Я помню в бакинском аэропорту, когда он прилетел из Нахчивана, его встретили тысячи людей, нуждающихся в защите и помощи, с написанными от руки плакатами. На одном из них было написано: "Гейдар-баба, спаси нас!", - рассказал посол Латиф Гандилов внимательно слушавшим его учащимся.

По его словам, в начале 1990-х годов Азербайджан был страной с разрушенной экономикой, 20 процентов территории которой было оккупировано Арменией, и сотни беженцев вынуждены были бежать со своих исконных земель. Ситуация была очень непростой. Перед страной стояла реальная угроза распада. И нужно было обладать, помимо опыта управления, невероятной мощью внутренней уверенности, что, несмотря на все сложности, выход все-таки есть.

- В те невероятно тяжелые для страны годы он, наверное, был единственным человеком, который верил, что Азербайджан имеет все шансы стать сильной и независимой страной. И не сомневался, что вместе с народом, который безгранично ему доверял, ему это удастся. И ему это удалось! - сказал господин посол.

- И мой вам совет – вырабатывайте у себя силу воли. Личность – это тот, который не жалеет себя, обладает глубочайшими знаниями, любит свою страну и свой народ. Великий Гейдар Алиев "ходил в народ", вникал в вопросы беженцев, простых людей - постоянно встречался с представителями самых разных профессий. Знал об их успехах и чаяниях. На примере жизни Гейдара Алиева, имя которого носит ваша школа, можно убедиться, кто такой лидер и какую роль играет личность в истории, - добавил Латиф Гандилов.

Гости поделились своими воспоминаниями о выдающемся политике, искреннем человеке и патриоте своей страны. По словам председателя Общества дружбы и сотрудничества Кыргызстан-Азербайджан Акифа Алафердова, который по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в начале апреля был награжден за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры медалью, основы добрососедских отношений между нашими странами заложил Гейдар Алиев.

- В 1995 году он прилетал в Кыргызстан на тысячелетие эпоса "Манас". После его приезда отношения между нашими странами потеплели, стали активнее развиваться. Он заложил надежный фундамент для их развития. Встречи, проведенные Президентом Гейдаром Алиевым в Кыргызстане, еще раз подтвердили тот факт, что наши народы имеют общие ценности, исторические и культурные связи, которые надо укреплять для дальнейшего развития азербайджано-кыргызских отношений. И сегодня наши отношения строятся на тех приоритетах, о которых говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, - сказал Акиф Алафердов.

Мероприятие закончилось замечательным концертом – танцами, песнями, стихами, прозвучавшими на двух языках. И, конечно, посольство приготовило для учащихся вкусное угощение.