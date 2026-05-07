Минобороны КР и парк "Евразия" поздравили ветеранов с Днём Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны Кыргызской Республики совместно с парком "Евразия" организовали адресные поздравления ветеранов.

Представители Минобороны КР и парка "Евразия" навестили ветеранов, поблагодарили за вклад в Великую Победу и вручили памятные подарки.

Во время поздравлений для ветеранов выступил военно-показательный оркестр Министерства обороны, исполнивший песни военных лет. Также торжественным маршем прошла рота почётного караула Национальной гвардии Вооружённых сил Кыргызстана.

Ранее Министерство обороны Кыргызской Республики и парк "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве для проведения памятных и праздничных мероприятий к 9 Мая.

При поддержке Минобороны 9 мая на территории парка установят 76 временных тематических скульптурных инсталляций бюстового типа, посвящённых кыргызстанцам - героям Великой Отечественной войны. Посетители парка смогут почтить их память и возложить цветы.

Также в парке откроется музей вооружения под открытым небом. Для гостей организуют полевую кухню, где все желающие смогут попробовать традиционную солдатскую кашу.