День Победы: цена мира и цена правды

9 Мая – не просто дата в календаре. Это день, когда мы, народ, вместе с нашими братьями и сестрами по всему миру, склоняем головы перед бессмертным подвигом наших предков, победивших нацизм. Это день, когда история оживает в наших сердцах, напоминая нам о цене, которую пришлось заплатить за мир, и о той силе духа, которая позволила нам выстоять. И никакой другой праздник не символизирует это глубже, чем акция "Бессмертный полк" – живое воплощение нашей памяти и нашего единства.

Однако до конца апреля было толком непонятно, будет ли проводиться акция "Бессмертный полк" по Кыргызстану. В дело вмешалась депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова. На пленарном заседании она подняла вопрос о проведении акции в столице страны: "Это день памяти наших героев, наших родных и близких, которые пали в годы Великой Отечественной войны. Как так получается, что мэрия Бишкека игнорирует организаторов "Бессмертного полка" Кыргызстана, не давая ответа, состоится ли у нас торжественный марш 9 мая? Почему игнорируют запрос организаторов, почему они вынуждены через СМИ и брифинги просить разрешение на его проведение, в чем проблема?" - возмутилась она.

Депутат потребовала от кабмина дать протокольное поручение мэрии города. Уже на следующий день мэрия дала разрешение на проведение акции.

Единственное, о чём просила организатор и координатор акции "Бессмертный полк" Зульфира Хайбуллина, – чтобы на шествии не было провокаций. "Эта акция - не про политику, она про подвиг наших ветеранов. Просим всех выполнить это условие", - подчеркнула она. Хайбуллина отметила, что в мероприятии могут принять участие и первые лица страны: "К этому надо относиться с пониманием. Ведь чиновники участвуют в акции не как люди, облеченные властью и полномочиями, а как обычные граждане. Они встают в строй не для того, чтобы получить политические очки, а чтобы почтить память предков", - сказала координатор "Бессмертного полка".

Разгром нацистской Германии в Великой Отечественной войне – это не просто победа одной страны над другой. Это была победа цивилизации добра над цивилизацией зла, победа над силами, стремившимися уничтожить саму суть человечности, поработить народы, низвести их до уровня биологического материала. Наши предки смогли победить эту адскую машину смерти. Наш долг перед ними – встать в живую реку людей на улицах разных городов.

Многие не вернулись с полей сражений, оставив глубочайший след в истории каждой семьи. От Бреста до Сталинграда, от Курской дуги до Берлина, советские солдаты, проявляя невиданное мужество и самоотверженность, шли вперед, зная, что за их спинами – Родина, семьи, будущее.

Эта война стала для всех постсоветских стран не только испытанием, но и великим цивилизационным подъемом. Она показала всему миру несокрушимую силу нашего духа, нашу способность к самопожертвованию ради защиты своих ценностей и своей земли. Эта победа определила дальнейший ход мировой истории, предотвратив порабощение миллионов людей и установив новый миропорядок.

Акция "Бессмертный полк", зародившаяся в России и обретшая поистине глобальный масштаб, является уникальным феноменом нашего времени. Она не просто напоминает нам о войне, а делает нас ее участниками. Каждый, кто выходит на улицу с портретом своего деда или прадеда, становится частью этой великой исторической цепи.

"Бессмертный полк" – это народная инициатива. Это не приказ сверху, не государственная кампания в привычном смысле слова. А искреннее народное движение, рожденное из желания каждого человека увековечить память своих героев, сохранить их подвиг для будущих поколений. Акция - яркое свидетельство того, что память о войне живет в сердцах простых людей, что она передается из поколения в поколение, не ослабевая. Акция призвана ещё и остановить искажение истории. В условиях, когда некоторые страны пытаются героизировать пособников нацистов, забыть или переписать историю Великой Отечественной войны, "Бессмертный полк" становится мощным щитом. Он не дает забыть, кто был победителем, а кто – побежденным. Он напоминает о цене мира и о том, что подвиг советского народа невозможно предать забвению.

Сегодня мы видим, как акция "Бессмертный полк" выходит за пределы России, объединяя людей по всему миру. Это свидетельство того, что память о Победе – это общечеловеческая ценность, а подвиг советского народа признан и почитается далеко за пределами российских границ. В Кыргызстане, Казахстане, Беларуси, Украине (до определенных событий), в странах Балтии, в Европе и даже в Америке люди выходят на улицы с портретами своих героев - победителей. Это говорит о том, что истина о войне и подвиге советского народа находит отклик в сердцах людей независимо от их национальности и гражданства. В условиях нарастающей русофобии, попыток демонизации России и ее истории "Бессмертный полк" становится мощным ответом. Воспитывая новое поколение на примерах героизма и самоотверженности, мы формируем у молодежи чувство гордости за свою историю, прививаем ей ценности мира, справедливости и любви к Родине.

9 Мая и акция "Бессмертный полк" – это не просто воспоминания о войне. Это декларация нашей цивилизационной силы, нашего единства и нашей несгибаемой воли. Это напоминание миру о том, что народ всего постсоветского пространства – это народ-победитель, народ-защитник, народ, который никогда не предаст своих героев и свои ценности. Память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа – это наш главный цивилизационный капитал. Это то, что делает нас сильными, то, что объединяет нас, и то, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. "Бессмертный полк" – это вечный огонь нашей памяти, который никогда не погаснет.

С Днем Великой Победы! Слава народу-победителю!

Полина Беккер