В преддверии празднования 81-й годовщины со дня Победы мэр города Каракола Талантбек Иманов посетил тружеников тыла Великой Отечественной войны.

Во время встречи он передал теплые поздравления от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Мэр подчеркнул, что тысячи соотечественников, которые самоотверженно трудились в тылу и стали опорой для тех, кто сражался на передовой, навсегда останутся в памяти народа как пример стойкости и мужества. Каждый из ветеранов внес свой неоценимый вклад в Великую Победу. Своим мужеством и невиданной выдержкой они отстояли свободу.

"Ваш труд в тяжелые военные годы стал надежным тылом для фронта и приблизил долгожданную Победу. Наш долг - помнить подвиг героев Великой Отечественной войны, окружать вас заботой, вниманием и уважением всегда. Пока рядом с нами есть хоть один человек, чье детство было опалено войной, наш прямой долг - помнить и не забывать. Мы никогда не забудем вклад тех, кто ценой своего здоровья и жизни отвоевывал мирное будущее нашей страны, нашей Родины", - сказал Талантбек Иманов.

Труженице тыла Марии Яковлевне Астаховой уже 94 года, и она до сих пор со слезами на глазах вспоминает военные годы.

"Когда сказали, что началась война, никто ни минуты не раздумывал - все пошли работать, чтобы помогать фронту. Мне было всего 9 лет, когда я пошла работать в колхоз. Таскала грунт, долбила с другими детьми камни для строительства дороги - днём и ночью, без отдыха. Иногда нам доставался только кусочек хлеба, чтобы хоть как-то набраться сил и продолжить работу. Мы не жалели себя - для нас главной была Победа", - рассказала Мария Яковлевна.

После войны Мария Яковлевна посвятила себя семье и воспитанию шестерых детей. Её жизненный путь - пример стойкости, трудолюбия и настоящего мужества для молодого поколения.

Ветераны и труженики тыла поблагодарили мэра Талантбека Иманова за внимание и заботу, пожелав стране мира и единства.