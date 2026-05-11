Число жертв в секторе Газа превысило 72 тысячи человек с начала конфликта

Число погибших в результате продолжающихся операций израильской армии в секторе Газа с октября 2023 года достигло 72 737 человек, сообщает ИА "Анадолу". Несмотря на достигнутые в октябре 2025 года договоренности о прекращении огня, военные действия в палестинском эксклаве не прекращаются. Согласно оперативной сводке министерства здравоохранения Газы, только за минувшие сутки в медицинские учреждения поступили тела одного погибшего и четверо раненых.

Статистика ведомства указывает на то, что с момента заключения соглашения о перемирии 10 октября 2025 года жертвами атак стал еще 851 человек, а количество раненых за этот период увеличилось до 2 437. Кроме того, в ходе поисково-спасательных работ из-под обломков зданий были извлечены тела 770 погибших.

С учетом обновленных данных, общее число пострадавших с начала масштабного конфликта в 2023 году возросло до 172 539 человек. Ситуация осложняется тем, что под руинами разрушенных строений по всему сектору Газа по-прежнему остаются тела тысяч людей, к которым из-за непрекращающихся обстрелов затруднен доступ спасательных служб.


