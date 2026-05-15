Татарстан заинтересован в наращивании объемов торговли с Кыргызстаном

В составе официальной делегации Кыргызстана во главе с Первым заместителем Председателя Кабинета Министров КР Данияром Амангельдиевым принял участие в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Об этом сообщил глава РКФР Артем Новиков.

Он отметил, что в рамках форума состоялась встреча с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия, которое является важным элементом укрепления кыргызско-российских стратегических отношений.

"Первый вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев передал теплые слова приветствия от Президента КР Садыра Жапарова и подтвердил нацеленность республики на развитие сотрудничества по широкому спектру направлений - от образования до масштабных инвестиционных инициатив в реальном секторе экономики. Минниханов подчеркнул высокую динамику экономического сотрудничества: по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном превысил 182 млн долларов США. При этом было отмечено, что потенциал взаимодействия значительно выше текущих показателей. Татарстан выразил глубокую заинтересованность в наращивании объемов взаимной торговли и реализации новых совместных проектов", - подчеркнул он.

Также татарская делегация была приглашена к участию в VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме, проведение которого запланировано на август текущего года.