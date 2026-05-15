Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Татарстан заинтересован в наращивании объемов торговли с Кыргызстаном

117  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В составе официальной делегации Кыргызстана во главе с Первым заместителем Председателя Кабинета Министров КР Данияром Амангельдиевым принял участие в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Об этом сообщил глава РКФР Артем Новиков.

Он отметил, что в рамках форума состоялась встреча с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия, которое является важным элементом укрепления кыргызско-российских стратегических отношений.

"Первый вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев передал теплые слова приветствия от Президента КР Садыра Жапарова и подтвердил нацеленность республики на развитие сотрудничества по широкому спектру направлений - от образования до масштабных инвестиционных инициатив в реальном секторе экономики. Минниханов подчеркнул высокую динамику экономического сотрудничества: по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном превысил 182 млн долларов США. При этом было отмечено, что потенциал взаимодействия значительно выше текущих показателей. Татарстан выразил глубокую заинтересованность в наращивании объемов взаимной торговли и реализации новых совместных проектов", - подчеркнул он.

Также татарская делегация была приглашена к участию в VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме, проведение которого запланировано на август текущего года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458578
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  