Контуры евразийского партнерства для Кыргызстана

В рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир" прошла тематическая сессия "Большое Евразийское партнёрство: стратегия развития". Организаторами выступили МИД России, Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", Международная организация Евразийского Сотрудничества (МОЕС), ИГСУ РАНХиГС и Экономическое общество Республики Татарстан. Кыргызская Республика участвует одновременно в ЕАЭС, ШОС, СНГ и ОИС, поэтому находится в эпицентре обсуждаемой архитектуры.

Кто и что говорил

Модератором сессии выступил Фарит Мухаметшин, советник Председателя Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", Чрезвычайный и Полномочный Посол. Открывая заседание, он отметил, что форум проходит в 17-й раз и за эти годы стал площадкой для обсуждения торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных проектов между странами Евразии и исламского мира.

Дмитрий Биричевский, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России, напомнил, что инициатива Большого Евразийского партнёрства была выдвинута Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. По его словам, БЕП задуман как "гибкий зонтичный формат", объединяющий существующие интеграционные структуры - ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН, ОИС и другие объединения. Биричевский отметил, что отсутствие связанности инфраструктуры и разрозненность регуляторных режимов создают дополнительные издержки для бизнеса.

Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, сделал акцент на транспортной составляющей БЕП. Он заявил, что одним из ключевых направлений является создание эффективной транспортно-логистической модели с учётом интересов всех государств Большой Евразии. В качестве примера Карасин привёл международный транспортный коридор "Север - Юг" и перспективы развития Транссибирской магистрали.

Отдельный блок обсуждения был посвящён практической реализации концепции БЕП. С развёрнутым комментарием выступил Д.В. Стасюлис, заявивший, что Большое Евразийское партнёрство должно перейти от концепции к практической реализации через конкретные проекты и механизмы сотрудничества.

По его словам, инициативу необходимо декомпозировать на прикладные направления - торговлю, инвестиции, цифровую сферу, энергетику и транспорт. В частности, транспортные коридоры предлагается развивать не только как маршруты транзита, но и как полноценные экономические пространства с индустриальными парками, логистическими хабами и центрами обработки данных.

Стасюлис отметил, что БЕП может развиваться как гибкая система взаимодействия без создания новой наднациональной структуры. Для этого предлагается расширять отраслевые диалоги, экспертные группы и профессиональные альянсы с выходом на конкретные договоренности и совместные инструменты сотрудничества.

Также, по его мнению, странам потребуется поэтапно формировать общее правовое пространство, включая взаимное признание судебных решений, устранение двойного налогообложения и разработку единых стандартов качества и профессиональной квалификации.

Отдельное внимание в выступлении было уделено созданию евразийских технологических платформ для обеспечения технологической независимости стран-участниц, а также механизмам предотвращения конфликтов по вопросам тарифов, квот и стандартов.

В числе приоритетов Стасюлис назвал развитие общего информационного пространства, поддержку профильных медиа и экспертных платформ, а также инвестиции в человеческий капитал через академические программы и евразийские стипендии для молодежи.

По его словам, формирование Большого Евразийского партнёрства невозможно без гуманитарного измерения, основанного на доверии, общественном диалоге и взаимодействии экспертного сообщества.

Особо отметили спикеры и вклад МОЕС как одного из ключевых соорганизаторов форума участники обозначили как важный элемент продвижения самой концепции Большого Евразийского партнёрства. Организация выступает площадкой взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и экспертным сообществом, обеспечивая участие дипломатов, экономистов и общественных деятелей из стран СНГ и Глобального Юга.

На полях форума представители МОЕС модерировали профильные дискуссии по вопросам многополярной интеграции и участвовали в координации практических соглашений, включая создание отраслевых ассоциаций и наднациональных механизмов сотрудничества. Отдельное внимание уделяется информационному сопровождению евразийской повестки через собственные медиаресурсы.

Что это значит для Кыргызстана

Кыргызская Республика - участница ЕАЭС с 2015 года. Тезис о гибком формате БЕП без создания дополнительных наднациональных структур соответствует позиции Бишкека, который традиционно выступает за консенсус и учёт интересов стран с меньшим объёмом экономики.

Транспортная повестка имеет для республики практическое значение. Кыргызстан заинтересован в диверсификации логистических маршрутов и расширении доступа к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В этом контексте развитие коридора "Север - Юг" и сопряжение БЕП с китайской инициативой "Один пояс - один путь" открывают для Бишкека дополнительные возможности.

Кроме того, предложения о создании индустриальных и логистических зон вдоль транспортных маршрутов, развитии общего цифрового и правового пространства, а также запуске образовательных и технологических платформ напрямую затрагивают интересы Кыргызстана как транзитной и интегрированной экономики Центральной Азии.

Таким образом, дискуссия в Казани показала, что Большое Евразийское партнёрство постепенно выходит из рамок политической концепции и переходит к обсуждению конкретных механизмов реализации - от транспортной логистики и права до технологий, медиа и гуманитарного сотрудничества.