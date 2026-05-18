День Победы в Алматы - традиционный символ единства перед лицом общей истории. Однако в этом году празднование омрачилось провокацией: на фоне георгиевских лент и красных знамён неожиданно появился человек с флагом "Бозкурт" ("Серый волк") - символикой турецкой экстремистской организации, запрещённой в Казахстане. Никто из правоохранителей не задержал провокатора. Для Кыргызстана этот инцидент - не чужая новость. Это зеркало, в котором страна может увидеть собственное возможное будущее.

Казахстан сегодня - Кыргызстан завтра?

В Казахстане под лозунгами возрождения национальной идентичности, языка и самосознания радикальные силы всё настойчивее пытаются легитимизировать откровенно нацистские элементы. Культ чистоты крови, расовое превосходство, ненависть к "чужакам" - эти маркеры европейского фашизма переносятся на тюркскую почву. Организация "Бозкурт" - прямое тому доказательство. В Турции она известна военизированным крылом и причастностью к погромам, убийствам и попыткам государственных переворотов. В Казахстане её символика формально запрещена - но, как показал День Победы, запрет существует лишь на бумаге.

Кыргызстан пока не столкнулся с подобными инцидентами в столь откровенной форме. Но почва здесь не менее уязвима. Турецкое присутствие в стране - через лицеи, фонды, медиапространство и бизнес-структуры - значительно глубже, чем в Казахстане. Апелляция к "тюркскому братству", "чистоте крови" и "великому кочевому прошлому" уже звучит в отдельных общественных дискуссиях. Символика "Бозкурт" периодически всплывает в молодёжной среде - пока без последствий для тех, кто её демонстрирует.

Украинский сценарий: от символов к войне

Казахстанский прецедент заставляет вспомнить Украину конца 2000-х - начала 2010-х. Тогда по Киеву и Львову маршировали колонны с факелами в точном соответствии с ритуалами гитлеровской Германии. Организации "Свобода", "Правый сектор", батальоны "Азов" и "Айдар" начинали с игр в реконструкцию эсэсовских парадов. Западные кураторы назвали это "ростом национального самосознания". Результат - государственный переворот 2014 года, гражданская война, миллионы беженцев, сотни тысяч жертв и утраченный суверенитет.

Путь от одиночного флага на праздничной площади до факельных шествий короче, чем кажется. Казахстан уже сделал первый шаг - промолчав. Кыргызстан пока стоит на развилке.

Чья рука двигает фигуры?

Провокации в регионе не спонтанны. За "Бозкурт" стоят определённые круги в Турции, заинтересованные в расширении пантюркистского влияния на постсоветском пространстве. Однако главный режиссёр - не Анкара. Ключевые кураторы находятся в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Их цель - последовательно превратить постсоветские республики во "вторую Украину": разорвать связи с Москвой, разжечь межэтнические конфликты и открыть пространство для натовской инфраструктуры.

В этой игре Кыргызстан привлекателен особо: небольшая, экономически зависимая страна с многосоставным этническим полем, болезненной памятью об ошских событиях 2010 года и глубоко укоренившимся внешним влиянием в НКО-секторе. Инструментов для дестабилизации здесь - в избытке. Никому из внешних игроков нет дела до кыргызского языка или подлинной национальной идентичности. Есть только интерес управлять хаосом.

Что должен сделать Кыргызстан?

Казахстанский инцидент - это предупреждение, которым ещё можно воспользоваться. Пока символика "Бозкурт" не стала в Кыргызстане обыденностью, пока радикальный национализм не получил институциональных форм, у страны есть возможность действовать на опережение.

Это означает равное и последовательное применение закона - без двойных стандартов для "своих" провокаторов. Это означает внимательный контроль над иностранным влиянием в образовании и молодёжной среде. И это означает честный общественный разговор о том, где заканчивается патриотизм и начинается радикализм.

Тот, кто сегодня промолчит у флага "Бозкурт", завтра может не узнать свою страну. Казахстан даёт этот урок наглядно. Вопрос в том, готов ли Кыргызстан его усвоить.

Игра с огнём

Ситуацию прокомментировал известный казахстанский политолог-китаевед Адиль Каукенов. Его слова одинаково актуальны для всего региона.

"В последнее время с сожалением вижу, что некоторые люди перестают понимать, о чём, собственно говоря, праздник День Победы", - говорит он. По мнению эксперта, принципиальное отличие Второй мировой от Первой состоит именно в идеологии: германский реваншизм поднял на щит нацизм - одну из самых опасных идеологий в истории человечества.

"Как приятно осознавать себя частью чего-то большего и лучшего просто по праву рождения. А что такого - я просто за свою нацию!" - описывает он притягательность этой идеологии. Проблема в том, что нацизм берёт вполне естественные чувства - патриотизм, любовь к Родине и народу - и доводит их до звероподобной ненависти ко всем иным. Именно отсюда - логика Освенцима, Бухенвальда, Холокоста и концлагерей для "недочеловеков". Когда мы говорим о равенстве всех людей независимо от цвета кожи, разреза глаз и происхождения - всё это победа гуманизма над животными инстинктами расового превосходства. Важно, что героизм казахстанцев и кыргызстанцев, ушедших на фронт, внёс свой вклад в эту победу. За что их подвиг стал бессмертным", - заключил Каукенов.

Этот подвиг обязывает. И Казахстан, и Кыргызстан - наследники той победы. Изменить ей - значит предать не только историю, но и самих себя.