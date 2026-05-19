Билеты от 150 сомов: поезд Бишкек - Балыкчы запускают на летний сезон

- Назгуль Абдыразакова
ГП "НК "Кыргыз темир жолу" с 5 июня 2026 года возобновляет курсирование пассажирского поезда №608/609 Бишкек-2 - Балыкчы. Поезд будет выполнять рейсы к побережью Иссык-Куля до середины сентября.

С 5 по 21 июня состав будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 26 июня по 13 сентября ежедневно.

Отправление со станции Бишкек-2 запланировано на 08:06, прибытие в Балыкчы в 12:12, на остановочный пункт "Балыкчы пляж" в 12:37. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:40 и прибывать в Бишкек в 23:11.

В составе предусмотрено до 16 вагонов различных категорий: межобластные, "Люкс", "ВИП" и "ВИП купе".

Стоимость проезда в межобластных вагонах составляет:

для взрослых: 180 сомов при наличном расчете и 150 сомов при безналичном;

для детей от 5 до 10 лет: 90 и 73 сома соответственно.

Билет в вагон "Люкс" обойдется от 500 сомов, в вагон "ВИП" от 800 сомов. Стоимость "ВИП купе" составляет 6 тысяч сомов при безналичной оплате и 7,2 тысячи сомов при наличной. Цена не зависит от станции посадки и высадки.

Продажа билетов стартует 21 мая. Приобрести их можно на сайте ticket.railway.kg, через мобильное приложение railway.kg, а также в кассах вокзала Бишкек-2 по адресу: бульвар Эркиндик, 1А.

По данным "Кыргыз темир жолу", маршрут через Боомское ущелье традиционно пользуется популярностью среди жителей и туристов в летний сезон благодаря удобству и живописному пути к озеру Иссык-Куль.


Теги:
Балыкчы, Бишкек, поезд, Кыргыз темир жолу
