Открыт прием заявок на Международную премию "Евразия-2026"

Международная премия "Евразия" приглашает к участию тех, кто создает важные культурные, общественные, образовательные, молодежные и социальные инициативы.
Премия "Евразия" - это возможность для тех, кто не просто говорит о важных смыслах, а воплощает их в реальных делах: для лидеров, команд, НКО, общественных организаций, культурных и образовательных проектов, молодых активистов и тех, кто работает с молодежью, развивает социальные инициативы и создает будущее уже сегодня.
Участие в Международной премии "Евразия" открывает возможности:
- представить проект на международной экспертной площадке;
- получить признание и профессиональную оценку значимости инициативы;
- расширить сеть партнерств и укрепить профессиональные связи;
- получить дополнительные ресурсы для развития, продвижения и масштабирования проекта;
- войти в число 100 финалистов и представить инициативу в Москве;
- воспользоваться полностью оплаченной поездкой на финальные мероприятия;
- претендовать на победу в одной из номинаций и получить приз - 1 000 000 рублей.
Ключевые параметры Премии 2026:
- 10 номинаций;
- 40+ стран-участниц;
- призовой фонд - 17 000 000 миллионов рублей.
Участие в Премии - это не только шанс на победу. Это шанс быть услышанным. Шанс показать, что твоя идея важна. Шанс найти партнеров, единомышленников и новые возможности для роста.
Премия "Евразия" - это территория идей, дружбы и общего будущего. Присоединяйся.
Подать можно до 3-х заявок в разные номинации.Прием заявок открыт до 30 августа 2026 года.
Официальный сайт Премии: premiyaevrazia.su