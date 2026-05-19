Открыт прием заявок на Международную премию "Евразия-2026"

- Жан Алиев
Международная премия "Евразия" приглашает к участию тех, кто создает важные культурные, общественные, образовательные, молодежные и социальные инициативы.

Премия "Евразия" - это возможность для тех, кто не просто говорит о важных смыслах, а воплощает их в реальных делах: для лидеров, команд, НКО, общественных организаций, культурных и образовательных проектов, молодых активистов и тех, кто работает с молодежью, развивает социальные инициативы и создает будущее уже сегодня.

Участие в Международной премии "Евразия" открывает возможности:

- представить проект на международной экспертной площадке;

- получить признание и профессиональную оценку значимости инициативы;

- расширить сеть партнерств и укрепить профессиональные связи;

- получить дополнительные ресурсы для развития, продвижения и масштабирования проекта;

- войти в число 100 финалистов и представить инициативу в Москве;

- воспользоваться полностью оплаченной поездкой на финальные мероприятия;

- претендовать на победу в одной из номинаций и получить приз - 1 000 000 рублей.

Ключевые параметры Премии 2026:

- 10 номинаций;

- 40+ стран-участниц;

- призовой фонд - 17 000 000 миллионов рублей.

Участие в Премии - это не только шанс на победу. Это шанс быть услышанным. Шанс показать, что твоя идея важна. Шанс найти партнеров, единомышленников и новые возможности для роста.

Премия "Евразия" - это территория идей, дружбы и общего будущего. Присоединяйся.

Подать можно до 3-х заявок в разные номинации.Прием заявок открыт до 30 августа 2026 года.

Официальный сайт Премии: premiyaevrazia.su


Комментарии
