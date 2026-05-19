Книги школьникам. "Альянс Алтын" провел акцию памяти Айтматова в Таласе

Международный фонд имени Чингиза Айтматова, руководство Таласской области и золоторудная компания "Альянс Алтын" реализовали гуманитарный проект в регионе. Школы области получили новые партии художественной литературы, а реабилитационный центр для особенных детей "Аяржан" укомплектовали специализированным медицинским и бытовым оборудованием.

Акция стартовала в таласском кинотеатре "Кырк Чоро", где местным школьникам передали партию повести Чингиза Айтматова "Ак Кеме" ("Белый пароход"), изданную специальным тиражом в 1000 экземпляров. Встреча переросла в полноценный культурный фестиваль: дети развернули выставку собственных рисунков и поделок по мотивам айтматовской прозы, а также показали театральные миниатюры по произведениям писателя.

Президент Международного фонда Чингиза Айтматова Элдар Айтматов отметил, что этот проект призван вернуть классику в кыргызстанские школы.

"Белый пароход" - это повесть о чистоте человеческой души и милосердии. Не случайно она переведена на 190 языков и изучается во многих странах мира. Мне хочется, чтобы наши дети помнили айтматовскую фразу: "Если ты откроешь книгу - книга откроет тебя". Читайте больше, расширяйте кругозор, цените труд своих педагогов и заботу родителей. Огромное спасибо команде "Альянс Алтын", которая помогла нам сделать этот подарок подрастающему поколению", - сказал он.

Полномочный представитель Президента в Таласской области Эрмат Жумаев подчеркнул, что регион всегда открыт для подобных культурных инициатив.

"Спасибо команде "Альянс Алтын" и Фонду за продвижение айтматовских ценностей среди школьников. Вы делаете большое дело, прививая молодежи правильные ориентиры, и в моем лице вы всегда найдете надежного партнера для таких проектов. Наш край исторически богат на яркие личности. Верю, что из этих ребят, которые сегодня держат в руках книги нашего великого земляка, вырастут новые масштабные писатели и мыслители, способные двигать Кыргызстан вперед", - отметил Жумаев.

Вторым этапом акции стала поездка организаторов в Айтматовский район в село Кызыл-Адыр, где работает реабилитационный центр для детей с ДЦП "Аяржан" - туда доставили функциональные медицинские кровати, профессиональные массажные кушетки, современные тренажеры для развития детской моторики и оргтехнику.

"Сейчас в нашем центре находятся 25 детей, и нам остро требовались специализированные массажные кровати. Признаюсь, мы сами не искали выходов на компанию "Альянс Алтын" - они узнали о наших нуждах и пришли на помощь первыми. Я искренне благодарна за передачу необходимого оборудования, а также за книги для наших воспитанников", - сказала Алтынкуль Суеркулова, руководитель реабилитационного центра "Аяржан".

Особый акцент организаторы сделали на поддержке семей. В рамках акции матерям, воспитывающим детей с инвалидностью, передана партия современных швейных машин. Это позволит женщинам, привязанным к дому из-за ухода за детьми, открыть свое небольшое дело и получать самостоятельный доход. Финансовую сторону проекта полностью взяла на себя компания "Альянс Алтын".