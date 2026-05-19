Новые маршруты Octobank. Почему это важно для финансового рынка СНГ

Финансовый рынок Узбекистана все активнее выходит за пределы внутренней повестки. Если еще несколько лет назад банки региона чаще воспринимались как локальные игроки, то сегодня они начинают встраиваться в международные платежные маршруты и предлагать решения для людей, чья жизнь связана сразу с несколькими странами.

Один из таких примеров - Octobank. Банк запустил прием денежных переводов из Южной Кореи через мобильное приложение E9pay. Теперь средства можно отправлять напрямую на карты HUMO и UzCard в Узбекистане.

Для аудитории стран СНГ этот запуск интересен не только как новость о новом сервисе. Он показывает, как меняется банковская инфраструктура Центральной Азии: национальные банки становятся ближе к международным финтех-платформам, а привычные карточные системы начинают работать в более широком трансграничном контексте.

Корейское направление: от трудовой миграции до регулярных переводов

Южная Корея остается одним из заметных направлений для граждан Узбекистана и Центральной Азии. С ней связаны работа, учеба, предпринимательские контакты и частные финансовые обязательства.

Поэтому переводы из Южной Кореи в Узбекистан - это не нишевая услуга, а востребованный инструмент для повседневной жизни. Деньги отправляют семьям, родителям, студентам, на оплату обучения, лечения, бытовых расходов или поддержку малого бизнеса.

В таких операциях особенно важны скорость и понятный пользовательский сценарий. Отправителю нужно провести перевод без лишних сложностей, а получателю - быстро увидеть средства на привычной карте. Запуск через E9pay как раз отвечает этой логике: отправка проходит в мобильном приложении, а зачисление осуществляется напрямую на карты HUMO и UzCard.

Почему это важно для Octobank

Для Octobank запуск переводов через E9pay - часть более широкой работы по развитию международных платежных решений. Банк обеспечивает прием и обработку операций в Узбекистане, фактически выступая звеном между зарубежным финтех-сервисом и локальной карточной инфраструктурой.

Такой формат показывает, что узбекские банки постепенно переходят от традиционной модели обслуживания к роли технологических посредников в международных расчетах. Это уже не только вопрос банковских продуктов внутри страны, а участие в цепочке трансграничного движения денег.

Для стран СНГ такой пример может быть показателен. Региональный рынок денежных переводов по-прежнему зависит от удобства, скорости и доступности. Банки, которые смогут предложить простые цифровые маршруты между странами, будут выигрывать не только в клиентском опыте, но и в репутационном позиционировании.

Как отправить перевод из Южной Кореи

Пользователю в Южной Корее необходимо открыть приложение E9pay, выбрать раздел денежных переводов, добавить нового получателя, указать Узбекистан как страну назначения, выбрать нужный способ перевода, ввести данные получателя, номер карты, назначение платежа и сумму в корейских вонах.

После подтверждения операции средства поступают получателю на карту HUMO или UzCard.

Для регулярных переводов такой формат особенно удобен: отправитель использует знакомое мобильное приложение, а получатель получает деньги без посещения отделения и без ожидания наличной выдачи.

Узбекистан как часть новой платежной карты региона

Кейс с E9pay не является для Octobank единичным шагом. Ранее банк сделал возможной оплату в Китае через Alipay+, интегрировав этот сервис в свое мобильное приложение.

Вместе эти проекты демонстрируют движение узбекского банковского сектора к более открытой и международной модели. Банк становится не просто местом хранения средств или выпуска карт, а участником цифровой экосистемы, которая соединяет разные страны, платежные сервисы и повседневные финансовые потребности клиентов.

Для стран СНГ это важно потому, что похожие вызовы существуют во всем регионе: трудовая миграция, образовательная мобильность, трансграничная торговля, семейные переводы и рост спроса на мобильные финансовые сервисы.

На этом фоне опыт Octobank показывает, как банк из Центральной Азии может усиливать свое значение не только внутри национального рынка, но и в более широком региональном контексте. Для Узбекистана это еще один шаг к укреплению роли в платежной инфраструктуре СНГ, а для пользователей - более простой способ управлять деньгами между странами.