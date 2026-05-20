Забастовка на Samsung: под угрозой треть мирового производства чипов памяти

21 мая в Южной Корее могут остановиться крупнейшие заводы, от которых напрямую зависит треть мирового производства чипов памяти. Именно такую долю глобального рынка контролирует технологический гигант Samsung Electronics. Компоненты этой компании установлены внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервера и ИИ-датацентра на планете, сообщает телеканал CNBC.

Корень вспыхнувшего конфликта - разногласия вокруг системы корпоративных бонусов. Профсоюз, представляющий интересы более чем 45 тысяч сотрудников, требует, чтобы работники получали 15% от операционной прибыли компании, а искусственный потолок выплат был полностью убран. Руководство Samsung, в свою очередь, предлагает зафиксировать планку на уровне 10% и выплатить разовую надбавку. На первый взгляд разрыв кажется небольшим, но за ним стоит принципиальный для индустрии вопрос: будут ли рядовые сотрудники полноценно участвовать в распределении сверхприбыли, которую сами же и создают. Последний раунд переговоров зашёл в тупик.

Масштаб потенциального простоя пугает даже официальный Сеул. Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок, оценивая риски для национальной экономики, отметил, что прямые операционные потери Samsung могут составить около 1 триллиона вон (примерно 725 миллионов долларов США). Однако главная опасность кроется в специфике полупроводниковой индустрии. Если из-за внезапной остановки непрерывных технологических линий придётся полностью забраковать и выбросить полуготовые кремниевые пластины, общий ущерб для мировой цепочки поставок вырастет до катастрофических 100 триллионов вон (почти 73 миллиарда долларов).

Для понимания масштаба: эта колоссальная сумма финансовых потерь сопоставима с годовым объёмом ВВП такой страны, как Беларусь, который оценивается примерно в 70 миллиардов долларов. В случае начала забастовки мировой рынок электроники неизбежно столкнётся с новым витком дефицита и резким скачком цен на технику.