Соцмагазин "Евразия" - проект, ориентированный на реальную помощь людям

- Жан Алиев
В Бишкеке открылся шестой соцмагазин Торжественное открытие шестого социального магазина "Евразия". На этот раз в микрорайоне Тунгуч, 6/1.

Миссия социальных магазинов "Евразия" остаётся неизменной - поддержка социально уязвимых категорий граждан и обеспечение их товарами первой необходимости по доступным ценам.

В новом филиале предусмотрели дополнительное пространство для посетителей: помимо коворкинг-зоны, здесь появился детский уголок, где родители смогут оставить ребёнка на время совершения покупок.

Как отметила директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова, социальные магазины "Евразия", работающие под девизом "От сердца к сердцу". Это проект, ориентированный на реальную помощь людям. Команда ежедневно работает над расширением ассортимента и сохранением выгодных цен на товары первой необходимости.

"Открытие шестого социального магазина - это не просто расширение сети, а продолжение миссии по поддержке людей, которые особенно нуждаются в заботе и доступности жизненно важных товаров. Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья могла приобретать продукты питания и товары первой необходимости по справедливым и доступным ценам", - сказала директор Кымбат Урумкулова.

Чтобы делать покупки, необходимо оформить социальную карту. Её можно получить в любом магазине сети. Карта доступна пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям, учителям, студентам, медицинским работникам, а также родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

В сети также действует проект "Социальная корзина": каждый месяц в неё входят продукты первой необходимости по ценам ниже себестоимости. Разницу покрывает фонд "Евразия".

Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой.

На сегодняшний день в Бишкеке работают шесть социальных магазинов "Евразия" по следующим адресам:

  1. ул. Токтогула, 146/1
  2. мкр. Асанбай, 8/3
  3. ул. Акматбека Суюмбаева, 17 / ул. Московская, 7
  4. ул. Манаса, 97
  5. ул. Юнусалиева, 159
  6. мкр. Тунгуч, 6/1


URL: https://www.vb.kg/458722
