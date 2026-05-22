"Арсенал" стал чемпионом Англии спустя 22 года

"Арсенал" досрочно завоевал титул чемпиона Премьер-лиги сезона-2025/26, прервав 22-летнее ожидание трофея. Команда Микеля Артеты обеспечила себе первое место после того, как "Манчестер Сити" сыграл вничью (1:1) с "Борнмутом".

Лондонский клуб большую часть сезона лидировал в турнирной таблице. Хотя в апреле казалось, что в чемпионской гонке наметился перелом после поражения "канониров" от "Манчестер Сити" со счётом 1:2, подопечные Артеты сумели сохранить стабильность. В итоге клуб выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-2003/04, когда команда под руководством Арсена Венгера вошла в историю как знаменитые "Непобедимые".

Для "Арсенала" этот титул стал первым крупным трофеем за последние шесть лет и вторым серьёзным достижением для Артеты во главе команды. После официального подтверждения чемпионства полузащитник Деклан Райс опубликовал совместное фото с партнёрами по команде, подписав его: "Я же говорил вам всем… дело сделано".

Бывший главный тренер клуба Арсен Венгер также поздравил лондонцев, отметив, что настоящих чемпионов всегда отличает способность идти вперёд, когда другие останавливаются.

При этом исторический сезон для "Арсенала" ещё не завершён: 30 мая лондонцы встретятся с "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА, где попытаются впервые в своей истории выиграть главный клубный турнир Европы.