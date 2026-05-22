Алмаз Букалаев: КР проведет более 40 масштабных мероприятий ШОС

В год своего 25-летнего юбилея Шанхайская организация сотрудничества уделяет особое внимание укреплению практического взаимодействия между странами-участницами. Об этом на Форуме аналитических центров ШОС в Бишкеке заявил национальный координатор организации от Кыргызской Республики Алмаз Букалаев.

По его словам, четвертьвековой юбилей объединения является знаковым событием, подчеркивающим зрелость и авторитет ШОС как одной из ключевых международных структур, обеспечивающих региональную стабильность и устойчивое развитие.

Букалаев отметил, что для Кыргызстана большая честь и ответственность возглавлять ШОС в этот исторический период. План председательства республики включает более 40 масштабных мероприятий в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, инвестиций, а также в культурно-гуманитарном треке.

"Безусловно, в центре внимания остаются вопросы безопасности и стабильности, поскольку именно они являются основой устойчивого развития наших стран", - подчеркнул национальный координатор.

Среди ключевых приоритетов названы совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью и транснациональной преступностью. Также на повестке - обсуждение создания эффективных финансовых механизмов, включая Банк развития ШОС, который должен активизировать приток инвестиций и реализацию совместных проектов.

Особое внимание, по словам Букалаева, кыргызское председательство уделит развитию транспортных коридоров, цифровизации, поддержке молодежи, а также вопросам экологии, изменения климата и сохранения биоразнообразия. Особое место в планах занимает и насыщенная культурно-гуманитарная повестка.