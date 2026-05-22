Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

Алмаз Букалаев: КР проведет более 40 масштабных мероприятий ШОС

254  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В год своего 25-летнего юбилея Шанхайская организация сотрудничества уделяет особое внимание укреплению практического взаимодействия между странами-участницами. Об этом на Форуме аналитических центров ШОС в Бишкеке заявил национальный координатор организации от Кыргызской Республики Алмаз Букалаев.

По его словам, четвертьвековой юбилей объединения является знаковым событием, подчеркивающим зрелость и авторитет ШОС как одной из ключевых международных структур, обеспечивающих региональную стабильность и устойчивое развитие.

Букалаев отметил, что для Кыргызстана большая честь и ответственность возглавлять ШОС в этот исторический период. План председательства республики включает более 40 масштабных мероприятий в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, инвестиций, а также в культурно-гуманитарном треке.

"Безусловно, в центре внимания остаются вопросы безопасности и стабильности, поскольку именно они являются основой устойчивого развития наших стран", - подчеркнул национальный координатор.

Среди ключевых приоритетов названы совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью и транснациональной преступностью. Также на повестке - обсуждение создания эффективных финансовых механизмов, включая Банк развития ШОС, который должен активизировать приток инвестиций и реализацию совместных проектов.

Особое внимание, по словам Букалаева, кыргызское председательство уделит развитию транспортных коридоров, цифровизации, поддержке молодежи, а также вопросам экологии, изменения климата и сохранения биоразнообразия. Особое место в планах занимает и насыщенная культурно-гуманитарная повестка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458750
Теги:
ШОС, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  