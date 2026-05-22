Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

Кадыр Маликов: "В мире усиливается борьба за данные и технологии"

95  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная Азия постепенно превращается в пространство борьбы за данные, транспортные коридоры, технологии и воду. Об этом на Форуме аналитических центров государств-членов Шанхайская организация сотрудничества заявил директор независимого аналитического центра "Религия" Кадыр Маликов.

По его словам, традиционные угрозы безопасности стремительно меняются. Если раньше государства готовились к классическим войнам и террористическим атакам, то сегодня главную опасность представляет нестабильность мировой системы.

"Угрозы стали гибридными и многослойными. Давление идет одновременно через экономику, технологии, санкции, миграцию, информацию и культурное влияние", - отметил Маликов.

Эксперт считает, что Центральная Азия и пространство ШОС уже вовлечены в глобальный передел мира. После вступления Ирана и Беларуси организация усилила свой геополитический вес, однако одновременно усложнилась координация между странами-участницами.

Особое внимание он уделил будущему транспортных и энергетических маршрутов. По его словам, конкуренция будет усиливаться не только вокруг нефти и газа.

"В будущем борьба будет идти уже не только за нефть или газ, а за данные, логистику, спутниковые системы, искусственный интеллект, воду и контроль над транзитом", - заявил он.

Также эксперт предупредил о рисках технологической зависимости и санкционной фрагментации.

"Зависимость от чужих технологий, серверов, платежных систем и программного обеспечения делает государства уязвимыми", - подчеркнул Маликов.

Отдельно он затронул внутренние вызовы для стран Центральной Азии. По его словам, рост молодого населения, нехватка рабочих мест и снижение качества образования создают условия для радикализации и внешних манипуляций через социальные сети и цифровые платформы.

Одной из наиболее недооцененных угроз эксперт назвал водный кризис в регионе.

"Водный вопрос может оказаться даже опаснее политических конфликтов", - отметил Маликов.

На этом фоне он предложил расширить механизмы сотрудничества внутри ШОС, включая создание единого центра стратегического прогнозирования, систему коллективной защиты цифрового суверенитета и программы по защите молодежи от радикализации.

По мнению Маликова, в ближайшие годы контроль над цифровым пространством станет не менее важным, чем контроль над государственными границами.

"Если государства региона не начнут совместно защищать свои технологии, экономику и информационное пространство, решения за них будут принимать уже другие внешние центры", - резюмировал эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458752
Теги:
Кадыр Маликов, ШОС, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  