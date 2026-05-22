Кадыр Маликов: "В мире усиливается борьба за данные и технологии"

Центральная Азия постепенно превращается в пространство борьбы за данные, транспортные коридоры, технологии и воду. Об этом на Форуме аналитических центров государств-членов Шанхайская организация сотрудничества заявил директор независимого аналитического центра "Религия" Кадыр Маликов.

По его словам, традиционные угрозы безопасности стремительно меняются. Если раньше государства готовились к классическим войнам и террористическим атакам, то сегодня главную опасность представляет нестабильность мировой системы.

"Угрозы стали гибридными и многослойными. Давление идет одновременно через экономику, технологии, санкции, миграцию, информацию и культурное влияние", - отметил Маликов.

Эксперт считает, что Центральная Азия и пространство ШОС уже вовлечены в глобальный передел мира. После вступления Ирана и Беларуси организация усилила свой геополитический вес, однако одновременно усложнилась координация между странами-участницами.

Особое внимание он уделил будущему транспортных и энергетических маршрутов. По его словам, конкуренция будет усиливаться не только вокруг нефти и газа.

"В будущем борьба будет идти уже не только за нефть или газ, а за данные, логистику, спутниковые системы, искусственный интеллект, воду и контроль над транзитом", - заявил он.

Также эксперт предупредил о рисках технологической зависимости и санкционной фрагментации.

"Зависимость от чужих технологий, серверов, платежных систем и программного обеспечения делает государства уязвимыми", - подчеркнул Маликов.

Отдельно он затронул внутренние вызовы для стран Центральной Азии. По его словам, рост молодого населения, нехватка рабочих мест и снижение качества образования создают условия для радикализации и внешних манипуляций через социальные сети и цифровые платформы.

Одной из наиболее недооцененных угроз эксперт назвал водный кризис в регионе.

"Водный вопрос может оказаться даже опаснее политических конфликтов", - отметил Маликов.

На этом фоне он предложил расширить механизмы сотрудничества внутри ШОС, включая создание единого центра стратегического прогнозирования, систему коллективной защиты цифрового суверенитета и программы по защите молодежи от радикализации.

По мнению Маликова, в ближайшие годы контроль над цифровым пространством станет не менее важным, чем контроль над государственными границами.

"Если государства региона не начнут совместно защищать свои технологии, экономику и информационное пространство, решения за них будут принимать уже другие внешние центры", - резюмировал эксперт.