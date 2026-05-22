Замсекретаря ШОС: Без Банка развития многие крупные проекты будут буксовать

- Светлана Лаптева
Инициатива Кыргызстана по развитию экспертного взаимодействия в рамках ШОС является уникальной и не имеет аналогов за всю 25-летнюю историю организации. Об этом в эксклюзивном интервью VB.KG заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэл Хан.

"Мы в секретариате принимаем эту инициативу Кыргызской Республики очень серьёзно. Она не только актуальна, но и имеет большое будущее. За 25 лет существования организации подобные предложения в столь комплексном формате ранее не выдвигались", - подчеркнул спикер.

По его словам, идея Бишкека охватывает широкий спектр межгосударственного взаимодействия - от безопасности и экономики до гуманитарной и экологической повестки.

"ШОС - это площадка, где затрагиваются оборона, социальные вопросы, экономика, культура, а в последнее время всё активнее - экология. Поэтому такие начинания необходимо поддерживать", - отметил заместитель генсека.

При этом он добавил, что ключевые решения в ШОС принимают сами государства-участники, в то время как секретариат выполняет координационную и рекомендательную функции.

Отдельно Сухэл Хан прокомментировал перспективы технологического сотрудничества, включая возможные совместные проекты в сфере высоких технологий и космоса.

"Почему бы и нет? Обсуждение взаимодействия в космосе и технологической сфере уже идёт. Но нужно учитывать, что у каждой страны есть свои чувствительные зоны, включая стратегические и секретные направления", - пояснил представитель организации.

Главным препятствием на пути углубления интеграции он назвал отсутствие эффективных финансовых механизмов.

"У нас много готовых документов и проектов, но они не реализуются из-за дефицита средств и ресурсов. Без Банка развития ШОС многие процессы будут буксовать. Нам нужны огромные инвестиции в инфраструктуру, логистику и региональную связность", - заявил Сухэл Хан, поддержав идею создания такого финансового института.

Однако, по его мнению, этот процесс будет постепенным. Главными барьерами остаются внутренние разногласия между странами и высокая зависимость мировой торговли от американской валюты.

"Есть государства, которые по-прежнему считают доллар наиболее надёжным инструментом. Сейчас 90% глобальной торговли и большая часть расчётов завязаны именно на него", - констатировал замглавы секретариата.

Он признал, что резкий отказ от доллара невозможен, поэтому на повестке стоит поэтапный переход на национальные валюты - в частности, юани, рубли и тенге. Это сложный процесс, требующий времени и переходного периода.

В заключение Сухэл Хан подчеркнул, что миссия будущего Банка развития должна заключаться в финансировании трансграничных проектов.

"Идея в том, чтобы инвестиции работали не на одну конкретную страну, а на весь регион. Один проект должен приносить выгоду всем участникам, связывая экономики государств ШОС в единую систему. Без решения финансового вопроса другие ключевые направления - транспорт, логистика и промышленная кооперация - неизбежно замедлятся", - резюмировал он.


