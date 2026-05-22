Китай бесплатно поставит Таджикистану разведывательное оборудование

Китай передаст Таджикистану антитеррористическое оборудование на сумму 52 миллиона юаней (около 7,6 миллиона долларов). Об этом говорится в меморандуме между двумя странами, с которым 20 мая ознакомилась Таджикская редакция Радио Свобода, сообщает Азаттык Азия.

Согласно документу, помощь предоставляется по запросу правительства Таджикистана. В рамках соглашения Китай поставит министерству внутренних дел Таджикистана "определенное количество антитеррористического оборудования, включая 34 разведывательных устройства, а также полицейское снаряжение".

Оборудование будет передано таджикской стороне безвозмездно. В документе также говорится, что Китай направит в Таджикистан восемь специалистов для установки и настройки техники. Они будут находиться в стране 45 дней.

Таджикистан, в свою очередь, освобождает поставляемое оборудование от таможенных пошлин и налогов, а также берет на себя дальнейшие расходы по его обслуживанию. Власти страны обязались обеспечить китайским специалистам условия для работы и гарантировать их безопасность.

Военное сотрудничество между Таджикистаном и Китаем продолжается не первый год. Осенью 2021 года парламент Таджикистана сообщил о планах Китая построить военную базу стоимостью 10 миллионов долларов для таджикских силовых структур в Ваханской долине. Тогда первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшозода заявил в парламенте, что объект предназначен для размещения спецподразделения ОМОН, подчиненного Управлению по борьбе с организованной преступностью.

Китай также остается крупнейшим кредитором Таджикистана - около трети внешнего долга страны связано именно с Пекином. Во время последнего визита президента Эмомали Рахмона в Китай стороны подписали десятки новых соглашений.

Китай является крупнейшим торговым партнером Таджикистана: около четверти внешнеторгового оборота страны приходится на КНР. Вместе с тем масштабные китайские инвестиции усиливают обеспокоенность экспертов по поводу растущей зависимости Душанбе от Пекина.