Определились первые участники 1/4 финала Кубка Кыргызстана по футболу

В Кубке Кыргызстана по футболу-2026 продолжаются ответные матчи 1/8 финала, которые проходят с 19 по 23 мая. Турнир уже подарил несколько драматичных встреч, многие из которых завершились сериями пенальти.

Одним из самых напряжённых противостояний стала пара "Абдыш-Ата" - "Бишкек Сити". После поражения 1:2 в первом матче команда из Канта сумела выиграть ответную встречу со счётом 1:0, однако в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Бишкек Сити" - 5:4.

Ещё одна серия пенальти определила победителя матча "Алай" - "Озгон". После ничьей 1:1 в основное время "Алай" оказался точнее в послематчевых ударах - 3:2 и вышел в следующий раунд.

Настоящей драмой стал поединок между "Талантом" и "Азией". Несмотря на победу "Таланта" в первом матче, во второй игре команда уступила со счётом 2:5 в дополнительное время. Хет-трик Максата Алыгулова позволил "Азии" пройти в четвертьфинал.

Ранее путёвки в следующий этап оформили "Мурас Юнайтед", "Алга", а также несколько других команд по итогам первых матчей стадии.

Действующий обладатель трофея - "Дордой" - начнёт борьбу за Кубок Кыргызстана-2026 со стадии четвертьфинала.


