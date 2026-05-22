Тендер ОсОО "Алтынкен" на сертификацию интегрированной системы управления

Общая информация о тендере Заказчик: ОсОО "Алтынкен" (ИНН: 00504200610034). Форма проведения: Открытый тендер. Срок выполнения работ: 180 календарных дней со дня подписания контракта.

1. Наименование проекта и основные задачи

Проект: Создание и сертификация интегрированной системы управления "Четыре стандарта в одном" (качество, безопасность, охрана окружающей среды, источники энергии).

Основные задачи подрядчика:

Аудит и оптимизация: Проведение комплексного аудита текущей работы компании, детальный анализ существующих бизнес-процессов и разработка рекомендаций по их улучшению. Разработка и сертификация: Анализ действующих систем управления качеством, безопасностью, экологией и источниками энергии. Создание и последующая сертификация уникальной интегрированной системы, полностью адаптированной под специфику предприятия. Обучение персонала: Организация и проведение обучающих программ для профильных сотрудников компании с целью повышения их управленческих компетенций.

2. Требования к участникам тендера

К участию приглашаются квалифицированные организации, соответствующие следующим критериям:

Наличие действующей лицензии на ведение профильной деятельности и подтвержденной квалификации. Успешный опыт реализации аналогичных проектов по интеграции стандартов. Наличие в штате квалифицированного профессионального и технического персонала. Финансовая устойчивость организации. Отсутствие серьезных судебных процессов, разбирательств и правовых ограничений.

3. Порядок подачи заявок и условия

Период приема тендерных заявок: с 1 июня 2026 года по 10 июня 2026 года. Способ подачи: Исключительно в электронном виде на e-mail: atkbjyx@gmail.com.

Критерии оценки предложений:

Ценовое предложение. Качество предложенного технического решения. Сроки выполнения работ. Опыт реализации похожих проектов. Квалификация команды специалистов.

Особые условия: Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие тендерные предложения без объяснения причин.

4. Контактная информация

Адрес организации: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18. Тел./факс: +996-3135-52509

Контактные лица для связи: