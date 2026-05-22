Тендер ОсОО "Алтынкен" на сертификацию интегрированной системы управления

Общая информация о тендере
Заказчик: ОсОО "Алтынкен" (ИНН: 00504200610034).
Форма проведения: Открытый тендер.
Срок выполнения работ: 180 календарных дней со дня подписания контракта.
1. Наименование проекта и основные задачи
Проект: Создание и сертификация интегрированной системы управления "Четыре стандарта в одном" (качество, безопасность, охрана окружающей среды, источники энергии).
Основные задачи подрядчика:
- Аудит и оптимизация: Проведение комплексного аудита текущей работы компании, детальный анализ существующих бизнес-процессов и разработка рекомендаций по их улучшению.
- Разработка и сертификация: Анализ действующих систем управления качеством, безопасностью, экологией и источниками энергии. Создание и последующая сертификация уникальной интегрированной системы, полностью адаптированной под специфику предприятия.
- Обучение персонала: Организация и проведение обучающих программ для профильных сотрудников компании с целью повышения их управленческих компетенций.
2. Требования к участникам тендера
К участию приглашаются квалифицированные организации, соответствующие следующим критериям:
- Наличие действующей лицензии на ведение профильной деятельности и подтвержденной квалификации.
- Успешный опыт реализации аналогичных проектов по интеграции стандартов.
- Наличие в штате квалифицированного профессионального и технического персонала.
- Финансовая устойчивость организации.
- Отсутствие серьезных судебных процессов, разбирательств и правовых ограничений.
3. Порядок подачи заявок и условия
- Период приема тендерных заявок: с 1 июня 2026 года по 10 июня 2026 года.
- Способ подачи: Исключительно в электронном виде на e-mail: atkbjyx@gmail.com.
Критерии оценки предложений:
- Ценовое предложение.
- Качество предложенного технического решения.
- Сроки выполнения работ.
- Опыт реализации похожих проектов.
- Квалификация команды специалистов.
Особые условия: Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие тендерные предложения без объяснения причин.
4. Контактная информация
- Адрес организации: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.
- Тел./факс: +996-3135-52509
Контактные лица для связи:
- Лай Чжэнго: +996 701 886 460
- Ипантьев А. А.: +996 701 886 291 (Дополнительный E-mail: aipantev@mail.ru)