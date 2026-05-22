Тендер ОсОО "Алтынкен" на сертификацию интегрированной системы управления

Общая информация о тендере

Заказчик: ОсОО "Алтынкен" (ИНН: 00504200610034).

Форма проведения: Открытый тендер.

Срок выполнения работ: 180 календарных дней со дня подписания контракта.

1. Наименование проекта и основные задачи

Проект: Создание и сертификация интегрированной системы управления "Четыре стандарта в одном" (качество, безопасность, охрана окружающей среды, источники энергии).

Основные задачи подрядчика:

  1. Аудит и оптимизация: Проведение комплексного аудита текущей работы компании, детальный анализ существующих бизнес-процессов и разработка рекомендаций по их улучшению.
  2. Разработка и сертификация: Анализ действующих систем управления качеством, безопасностью, экологией и источниками энергии. Создание и последующая сертификация уникальной интегрированной системы, полностью адаптированной под специфику предприятия.
  3. Обучение персонала: Организация и проведение обучающих программ для профильных сотрудников компании с целью повышения их управленческих компетенций.

2. Требования к участникам тендера

К участию приглашаются квалифицированные организации, соответствующие следующим критериям:

  1. Наличие действующей лицензии на ведение профильной деятельности и подтвержденной квалификации.
  2. Успешный опыт реализации аналогичных проектов по интеграции стандартов.
  3. Наличие в штате квалифицированного профессионального и технического персонала.
  4. Финансовая устойчивость организации.
  5. Отсутствие серьезных судебных процессов, разбирательств и правовых ограничений.

3. Порядок подачи заявок и условия

  1. Период приема тендерных заявок: с 1 июня 2026 года по 10 июня 2026 года.
  2. Способ подачи: Исключительно в электронном виде на e-mail: atkbjyx@gmail.com.

Критерии оценки предложений:

  1. Ценовое предложение.
  2. Качество предложенного технического решения.
  3. Сроки выполнения работ.
  4. Опыт реализации похожих проектов.
  5. Квалификация команды специалистов.

Особые условия: Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие тендерные предложения без объяснения причин.

4. Контактная информация

  1. Адрес организации: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.
  2. Тел./факс: +996-3135-52509

Контактные лица для связи:

  1. Лай Чжэнго: +996 701 886 460
  3. Ипантьев А. А.: +996 701 886 291 (Дополнительный E-mail: aipantev@mail.ru)


