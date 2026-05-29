Итоги Форума аналитических центров ШОС в Бишкеке

В Бишкеке прошёл Форум аналитических центров государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), объединивший ведущих экспертов, представителей исследовательских институтов и государственных структур стран региона. Главной темой дискуссий стали новые модели экономической интеграции, транспортно-логистическая связанность, цифровизация и поиск устойчивых механизмов кооперации в условиях глобальной турбулентности.

Участники встречи отметили, что ШОС постепенно переходит от формата сугубо политического диалога к обсуждению конкретных экономических решений. Одним из центральных вопросов стала перестройка глобальных цепочек поставок и необходимость создания собственных производственных и транспортных маршрутов на евразийском пространстве.

Транспорт и логистика как основа интеграции

Значительная часть выступлений была посвящена развитию транспортных коридоров. Эксперты из Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана говорили о необходимости усиления транспортной связанности Центральной Азии с Китаем, Россией, Южной Азией и Европой.

Особое внимание делегаты уделили проекту железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который был назван одним из ключевых инфраструктурных драйверов региона. По оценкам специалистов, новая магистраль способна существенно сократить сроки доставки грузов, снизить логистические издержки и сформировать альтернативный евразийский маршрут.

Начальник экономического отдела Международного института Центральной Азии Азамат Тошев отметил, что транспортная замкнутость остаётся одним из главных ограничений для экономического роста стран региона. По его словам, логистические расходы в Центральной Азии по-прежнему значительно превышают среднемировые показатели.

В ходе сессий также поднимались вопросы развития Транскаспийского маршрута, интеграции железнодорожных коридоров, цифровизации документооборота и внедрения безбумажной торговли.

Кооперационная диверсификация и новые производственные цепочки

Отдельный блок форума был посвящён промышленной кооперации внутри ШОС. Аналитики подчёркивали, что странам региона необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производственных цепочек.

Ведущий эксперт Национального института стратегических инициатив Кыргызской Республики Екатерина Лобанченко представила концепцию "кооперационной диверсификации". Согласно этой модели, государства могут участвовать не в полном цикле производства сложного товара, а в отдельных его звеньях - поставках материалов, компонентов, сборке или логистике.

По её словам, такой подход позволяет снизить барьеры для входа в высокотехнологичные отрасли и эффективнее использовать сравнительные преимущества каждого из государств ШОС.

Спикеры также констатировали, что сегодня значительная часть промежуточных и инвестиционных товаров по-прежнему импортируется странами ШОС извне. Это делает регион зависимым от внешних рынков и глобальных логистических рисков.

Цифровизация, ИИ и данные как новый ресурс

Сквозной темой форума стала цифровизация экономики и развитие искусственного интеллекта. Представители аналитических центров Казахстана, Беларуси и России говорили о необходимости формирования общих цифровых платформ, баз данных и единых стандартов регулирования.

Особый акцент был сделан на том, что данные постепенно превращаются в самостоятельный фактор производства наряду с капиталом, трудом и технологиями. В связи с этим обсуждалась возможность создания в рамках ШОС общей базы знаний и системы обмена аналитическими материалами между исследовательскими центрами стран-участниц.

Также поднимались вопросы кибербезопасности, цифровой логистики и внедрения технологий искусственного интеллекта в управление транспортными потоками и международной торговлей.

Банк развития ШОС и финансовая инфраструктура

Одной из наиболее обсуждаемых инициатив стало возможное создание Банка развития ШОС. Участники дискуссий напоминали, что организация пока не располагает полноценными финансовыми инструментами для поддержки крупных инфраструктурных проектов.

По мнению экспертного сообщества, запуск такого института позволил бы оперативно финансировать транспортные коридоры, производственные кооперационные проекты и программы технологической модернизации. Представители Беларуси и Казахстана подчёркивали, что Банк развития ШОС может стать надежной платформой для долгосрочных инвестиций и инструментом снижения зависимости от внешних финансовых центров.

Образование, кадры и климатическая повестка

Помимо экономики и логистики, аналитики уделили внимание вопросам подготовки кадров, адаптации образовательных программ к технологическим изменениям и климатической повестке.

Речь шла о необходимости развития совместных образовательных программ, подготовки специалистов для новых логистических и цифровых отраслей, а также об обмене технологиями в сфере устойчивого развития. Отдельно обсуждались риски изменения климата, вопросы водной безопасности Центральной Азии и необходимость внедрения "зеленых" технологий.

Практическая повестка вместо деклараций

Главным итогом форума стало общее понимание того, что ШОС успешно выходит за рамки исключительно декларативного формата. Участники неоднократно подчёркивали необходимость перехода к конкретным механизмам сотрудничества - от совместных транспортных проектов и цифровых платформ до глубокой производственной кооперации и создания устойчивых финансовых институтов. Экспертное сообщество ШОС всё активнее превращается в авторитетную площадку для выработки прикладных решений на всем евразийском пространстве.