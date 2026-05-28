98-летний британец прошел по крылу самолета в полете

98-летний житель Великобритании Гарри Хисман установил рекорд Книги рекордов Гиннесса, совершив полет на крыле самолета.

Как сообщают СМИ, еще год назад пенсионер с трудом поднимался по лестнице в собственном доме. Однако после курса занятий с физиотерапевтом он смог восстановить физическую форму и решился на экстремальный шаг.

Полет проходил на высоте около 1000 метров над аэродромом и музеем в Даксфорде (Англия). Пожилой мужчина в течение шести минут находился на специальном креплении, установленном на крыле летящего старинного биплана.

Акция носила благотворительный характер: Хисман собрал более 3700 фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей) для детского онкологического фонда. Британец отметил, что этот поступок связан с личной трагедией - в свое время он потерял жену и пасынка из-за тяжелых онкологических заболеваний.