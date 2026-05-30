В Бишкеке пройдет международный форум "День русского языка в КРСУ".

- Светлана Лаптева
В Кыргызско-Российском Славянском университете 3 июня соберутся представители сфер образования, науки и культуры, а также сотрудники государственных ведомств и общественных организаций из Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Масштабное мероприятие будет посвящено актуальным вопросам развития межкультурного диалога на Евразийском пространстве.

В центре внимания участников окажутся темы преподавания русского языка, развитие билингвального образования и расширение гуманитарного сотрудничества в регионе. Эксперты отдельно обсудят роль русского языка как ключевого инструмента для межкультурного взаимодействия.

Программа форума включает торжественную церемонию открытия с участием почетных гостей, экспертные сессии и научно-практические дискуссии. Ведущие филологи и преподаватели поделятся опытом применения современных образовательных методик и внедрения цифровых технологий в учебный процесс.

Мероприятие начнется в 09:30 в главном корпусе КРСУ имени Б.Н. Ельцина по адресу: улица Киевская, 44. Организаторы подчеркивают, что вход для всех желающих свободный. Полная информация о программе форума, а также о других мероприятиях в рамках Пушкинских дней в Кыргызстане доступна на специализированном портале pushkin.kg.


Теги:
русский язык, Бишкек, Кыргызстан, КРСУ
