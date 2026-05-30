Влюбленные пары из Кыргызстана могут бесплатно сыграть свадьбу в Москве

- Светлана Лаптева
Влюбленные пары из Кыргызстана получили уникальный шанс провести церемонию бракосочетания в Москве. С 8 по 9 июля в Национальном центре "Россия" пройдет III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Организаторы масштабного мероприятия готовы полностью взять на себя расходы участников на проезд, проживание и питание.

Для участия в проекте молодоженам необходимо пройти конкурсный отбор. Будущим супругам нужно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля, а также лично подать документы в Шипиловский дворец бракосочетания в российской столице. Прием заявок завершается сегодня, 29 мая, включительно.

Программа праздника обещает быть насыщенной. Помимо самой торжественной церемонии, в которой примут участие сотни пар из разных стран, влюбленных ждут романтическая прогулка на теплоходе по Москве-реке, участие в символической передаче огня семейного очага "Сердце России", а также экскурсии и культурные мероприятия.

Свадебный фестиваль организуют уже третий год подряд. За время существования проекта свой союз официально зарегистрировали 427 пар. В текущем году организаторы уже получили более ста новых заявок от желающих связать себя узами брака.


