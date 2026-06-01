Почему ЕАЭС делает ставку на ИИ и что это дает Кыргызстану

Переход ЕАЭС к цифровым технологиям и искусственному интеллекту связан с изменением мировой экономики и логистики. После перестройки глобальных торговых маршрутов страны союза начали активнее развивать собственные транспортные коридоры, цифровые платформы и механизмы внутренней кооперации.

Как отмечают участники Евразийского экономического форума, сегодня торговые потоки постепенно смещаются в сторону стран Глобального Юга и Азии. На этом фоне для ЕАЭС особенно важны скорость перевозок, прозрачность таможенных процедур и снижение бюрократии между странами.

Именно поэтому союз делает ставку на искусственный интеллект, цифровой документооборот и создание "бесшовного транзита". Предполагается, что ИИ сможет ускорить обработку данных, анализировать рынки, прогнозировать спрос и автоматически выявлять риски при перевозке товаров.

Для Кыргызстана это особенно важно как для транзитной страны. Цифровизация может ускорить прохождение грузов через пункты пропуска, сократить время оформления документов и снизить издержки бизнеса.

Кроме того, развитие единой цифровой системы внутри ЕАЭС дает кыргызстанским компаниям более простой доступ к рынкам стран союза. Речь идет о торговле, логистике, электронных сервисах и участии в совместных инвестиционных проектах.

Эксперты также отмечают, что цифровая интеграция помогает небольшим экономикам быстрее адаптироваться к изменениям мировой торговли. Для Кыргызстана это возможность укрепить роль транспортного и торгового узла между странами Центральной Азии, Россией и Китаем.

Еще одна причина активной цифровизации - конкуренция между крупными экономическими объединениями. ЕАЭС стремится создать собственую цифровую инфраструктуру и снизить зависимость от внешних платформ и логистических систем.

По мнению аналитиков, если проекты цифрового транзита и электронного обмена данными будут реализованы полностью, страны ЕАЭС смогут сократить административные барьеры и увеличить объем взаимной торговли.