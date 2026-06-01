Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 101.60 - 102.50

Почему ЕАЭС делает ставку на ИИ и что это дает Кыргызстану

151  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Переход ЕАЭС к цифровым технологиям и искусственному интеллекту связан с изменением мировой экономики и логистики. После перестройки глобальных торговых маршрутов страны союза начали активнее развивать собственные транспортные коридоры, цифровые платформы и механизмы внутренней кооперации.

Как отмечают участники Евразийского экономического форума, сегодня торговые потоки постепенно смещаются в сторону стран Глобального Юга и Азии. На этом фоне для ЕАЭС особенно важны скорость перевозок, прозрачность таможенных процедур и снижение бюрократии между странами.

Именно поэтому союз делает ставку на искусственный интеллект, цифровой документооборот и создание "бесшовного транзита". Предполагается, что ИИ сможет ускорить обработку данных, анализировать рынки, прогнозировать спрос и автоматически выявлять риски при перевозке товаров.

Для Кыргызстана это особенно важно как для транзитной страны. Цифровизация может ускорить прохождение грузов через пункты пропуска, сократить время оформления документов и снизить издержки бизнеса.

Кроме того, развитие единой цифровой системы внутри ЕАЭС дает кыргызстанским компаниям более простой доступ к рынкам стран союза. Речь идет о торговле, логистике, электронных сервисах и участии в совместных инвестиционных проектах.

Эксперты также отмечают, что цифровая интеграция помогает небольшим экономикам быстрее адаптироваться к изменениям мировой торговли. Для Кыргызстана это возможность укрепить роль транспортного и торгового узла между странами Центральной Азии, Россией и Китаем.

Еще одна причина активной цифровизации - конкуренция между крупными экономическими объединениями. ЕАЭС стремится создать собственую цифровую инфраструктуру и снизить зависимость от внешних платформ и логистических систем.

По мнению аналитиков, если проекты цифрового транзита и электронного обмена данными будут реализованы полностью, страны ЕАЭС смогут сократить административные барьеры и увеличить объем взаимной торговли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458906
Теги:
Казахстан, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  