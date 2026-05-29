Лидеры ЕАЭС создают суверенный искусственный интеллект

В Астане на полях V Евразийского экономического форума страны ЕАЭС и государства-наблюдатели приняли эпохальное совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Этот документ официально закрепляет договоренности лидеров по выработке единых подходов к тотальной цифровизации экономик и безопасному внедрению AI-технологий на всем пространстве союза. Обсуждение ИИ-повестки стало абсолютным центром притяжения форума, который проходит на фоне беспрецедентного давления мировых кризисов и глобальной технологической гонки. С самого утра Конгресс-центр казахстанской столицы работал в режиме экстремальных нагрузок: здесь непрерывно шли панельные сессии, закрытые встречи и двусторонние переговоры с участием первых лиц государств, международных организаций и лидеров мирового бизнеса.

Открывая форум, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто заявил, что мировая экономика переживает тектонический сдвиг, который навсегда изменит прежние правила игры. Ссылаясь на шокирующие оценки МВФ, он напомнил, что экспансия искусственного интеллекта в ближайшие годы затронет и трансформирует до 40% рабочих мест на планете. Это потребует от государств экстренного переобучения миллионов граждан и жесткой адаптации рынков труда. В связи с этим Токаев подчеркнул, что Казахстан в период своего председательства предложил направить всю мощь ИИ-технологий на обеспечение "четырех свобод" союза, что позволит радикально поднять конкурентоспособность стран-участниц на мировой арене.

Казахстан уже активно демонстрирует технологическое лидерство: в республике запущены мощные суперкомпьютеры, ускоренными темпами возводится сеть передовых дата-центров, а защита персональных данных граждан выведена на конституционный уровень. Особый упор Астана делает на глубокую интеграцию интеллектуальных систем в логистические артерии ЕАЭС. Внедрение ИИ на таможне и полное взаимное признание цифровых подписей позволят практически ликвидировать бюрократические задержки, снизить издержки бизнеса и кратно нарастить объемы взаимной торговли. Кроме того, Токаев призвал немедленно оцифровать агропромышленный комплекс, доверив ИИ вопросы продовольственной безопасности союза. Для реализации этих амбициозных планов казахстанская сторона выступила с прорывной инициативой - объединить массивы данных стран ЕАЭС для создания уникальных суверенных моделей искусственного интеллекта, учитывающих специфику региона: от климата Центральной Азии до логистических путей.

Идея масштабной цифровой кооперации встретила безоговорочную поддержку глав государств союза. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров особо отметил, что искусственный интеллект не признает национальных границ, поэтому пространство ЕАЭС обязано использовать свой гигантский потенциал для совместного технологического рывка. Президент России Владимир Путин также акцентировал внимание на критической важности слияния усилий, заверив партнеров, что командная работа в цифровой плоскости уже в ближайшем будущем принесет колоссальный экономический эффект.

Ставки в этой игре чрезвычайно высоки. По актуальным данным ЕЭК, за последние 11 лет объемы взаимной торговли внутри ЕАЭС выросли почти на 90%, перешагнув отметку в 30 миллиардов долларов, а взаимные инвестиции взлетели в пять раз. Эксперты сходятся во мнении, что интеграция искусственного интеллекта способна придать этим показателям мощный дополнительный импульс за счет тотальной прозрачности транзакций и ликвидации транспортных тупиков. Как резюмировали участники форума, принятое соглашение по ИИ фактически заложило фундамент для новых "правил игры" в Евразии, где цифровой суверенитет и общие нейросетевые платформы становятся главными драйверами богатства и безопасности государств.