Карты Дьюлы Принца столетней давности помогают изучать климат Кыргызстана

В Бишкеке прошла международная конференция, посвященная наследию выдающегося венгерского геолога, географа и этнографа Дьюлы Принца, чьи исследования Центральной Азии более века спустя продолжают представлять научную ценность.

Главной темой встречи стали результаты экспедиций ученого по Центральной Азии в 1906–1909 годах и их значение для современных исследований в условиях изменения климата.

О научном наследии Дьюлы Принца участникам рассказал венгерский исследователь Янош Кубашек. Он подробно остановился на путешествии ученого по территории современного Кыргызстана, где тот проводил масштабные полевые исследования. Вместе со своим кыргызским спутником и проводником Курманбеком Дьюла Принц преодолел около 9 тысяч километров верхом на лошади и пешком, работая в сложных горных условиях.

В ходе экспедиций венгерский ученый создал уникальные карты плейстоценового оледенения, детальные панорамные зарисовки и описания горных систем региона, в том числе бассейна реки Сары-Джаз. Участники конференции отметили, что многие составленные им карты отличаются высокой точностью и во многом совпадают с современными картографическими данными.

По словам посла Венгрии в Кыргызстане Шандора Дороги, труды Дьюлы Принца до сих пор активно используются научным сообществом.

Архивные карты, рисунки и полевые наблюдения ученого помогают специалистам отслеживать изменения ледников и природной среды, сравнивая состояние региона более чем столетней давности с современными данными.

"Его работы считаются фундаментальными. Некоторые карты до сих пор служат основой для исследований. Особенно это касается изучения ледников и изменений природных ландшафтов", - отметил дипломат.

Отдельное внимание на конференции уделили этнографическому наследию Дьюлы Принца. Собранные им сведения о жизни кыргызов начала XX века, описания кочевого быта, традиционной одежды, обычаев и уклада жизни сегодня рассматриваются как ценный исторический источник и важный вклад в сохранение культурного наследия кыргызского народа.

Материал подготовил Нурсултан Мусабеков