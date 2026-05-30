Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.42 - 102.42

Министры и главы ЦБ стран-членов ШОС укрепляют финансовое сотрудничество

281  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке прошла вчера встреча министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мероприятие стало одним из ключевых событий в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в юбилейный - 25-й год существования организации. За столом переговоров собрались представители десяти государств: Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Китая, России, Индии, Пакистана, Узбекистана, Ирана и Беларуси, а также руководители постоянно действующих органов ШОС.

Как сообщили в посольстве Таджикистана в Кыргызстане, министр финансов Республики Таджикистан Ф. Каххорзода подчеркнул важность дальнейшего укрепления финансового сотрудничества в рамках ШОС, отметив, что в 2025 году объём внешнеторгового оборота Таджикистана со странами организации достиг 9,6 млрд долларов США, а совокупный объём инвестиций государств-членов ШОС в экономику страны за период 2007–2026 годов превысил 16,7 млрд долларов США.

Таджикская сторона также выступила за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, формирование единого портфеля приоритетных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и зелёной экономики, а также расширение сотрудничества в области устойчивого финансирования и климатических инициатив.

Заместитель председателя Национального банка Таджикистана С. Икроми проинформировал участников заседания о текущей макроэкономической ситуации и мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране, отметив рост экономики на уровне 8 процентов и сохранение инфляции в пределах 3,6 процента. Также были отмечены вопросы цифровизации финансовой системы и дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми ведомствами и центральными банками государств-членов ШОС.

На полях заседания состоялись встречи делегации Таджикистана с руководителями делегаций Кыргызстана, Китая и Ирана, в ходе которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в финансово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках ШОС.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458942
Теги:
Министерство финансов, ШОС, Бишкек, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  