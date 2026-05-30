Министры и главы ЦБ стран-членов ШОС укрепляют финансовое сотрудничество

В государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке прошла вчера встреча министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мероприятие стало одним из ключевых событий в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в юбилейный - 25-й год существования организации. За столом переговоров собрались представители десяти государств: Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Китая, России, Индии, Пакистана, Узбекистана, Ирана и Беларуси, а также руководители постоянно действующих органов ШОС.

Как сообщили в посольстве Таджикистана в Кыргызстане, министр финансов Республики Таджикистан Ф. Каххорзода подчеркнул важность дальнейшего укрепления финансового сотрудничества в рамках ШОС, отметив, что в 2025 году объём внешнеторгового оборота Таджикистана со странами организации достиг 9,6 млрд долларов США, а совокупный объём инвестиций государств-членов ШОС в экономику страны за период 2007–2026 годов превысил 16,7 млрд долларов США.

Таджикская сторона также выступила за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, формирование единого портфеля приоритетных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и зелёной экономики, а также расширение сотрудничества в области устойчивого финансирования и климатических инициатив.

Заместитель председателя Национального банка Таджикистана С. Икроми проинформировал участников заседания о текущей макроэкономической ситуации и мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране, отметив рост экономики на уровне 8 процентов и сохранение инфляции в пределах 3,6 процента. Также были отмечены вопросы цифровизации финансовой системы и дальнейшего развития сотрудничества между финансовыми ведомствами и центральными банками государств-членов ШОС.

На полях заседания состоялись встречи делегации Таджикистана с руководителями делегаций Кыргызстана, Китая и Ирана, в ходе которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в финансово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках ШОС.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.