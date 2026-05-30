Бакыт Сыдыков: "У государства нет дискриминации по разрезу глаз"

Государственная политика Кыргызстана в сфере привлечения инвестиций основана на принципах абсолютной открытости, равенства и защиты прав, вне зависимости от страны происхождения капитала. Об этом в рамках "Открытого кабинета" на пресс-конференции для журналистов заявил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

В ходе встречи представители СМИ выразили обеспокоенность географической концентрацией иностранного капитала, отметив, что около 40% всех прямых вложений в отечественную промышленность и энергетику приходится на Китай. Журналисты поинтересовались, как республике удается находить баланс между интересами зарубежных инвесторов и собственными экономическими приоритетами, а также проявляют ли другие государства реальный интерес к сотрудничеству с Кыргызстаном.

Бакыт Сыдыков решительно опроверг любые предположения об избирательном или преференциальном отношении властей к зарубежным партнерам. Он подчеркнул, что преобладание отдельных стран на рынке обусловлено исключительно их деловой активностью.

"Политика государства к инвесторам, особенно к их географии, не избирательная и не дискриминационная. Одинаковые привилегии, одинаковые гарантии и права предоставляются вне зависимости от происхождения инвестиций. У государства нет дискриминации по цвету кожи или разрезу глаз. Инвестиционный рынок - это конкурентная среда, где выигрывает тот, кто действует быстрее и решительнее", - заявил министр.

Глава Минэкономики пояснил, что более активные компании имеют естественное преимущество, так как они быстрее реагируют на возможности и риски. По его словам, те, кто оказался более шустрым, прозорливым и уверенным, пришли первыми, инвестировали и теперь в хорошем смысле слова "снимают сливки", пока остальные проявляют осторожность и только присматриваются.

В качестве примера успешного освоения рынка первыми игроками Сыдыков привел фармацевтическую отрасль Кыргызстана. Пришедшие в этот сектор инвесторы-пионеры сегодня активно развивают производственные мощности, не только обеспечивая внутренний спрос республики на лекарства, но и открывая новые экспортные направления.

В завершение министр заверил, что государство гарантирует равную защиту прав всех предпринимателей, обеспечивая безопасность капитала и доступ к различным преференциям для каждого, кто готов инвестировать в развитие экономики Кыргызстана.