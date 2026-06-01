Бакыт Сыдыков: Цифровая сертификация откроет новые рынки для экспорта КР

- Светлана Лаптева
Современная международная торговля предъявляет к производителям всё более жесткие требования. Если раньше для выхода на зарубежные рынки было достаточно предложить конкурентоспособный товар, то сегодня важнейшим условием становится наличие документов, подтверждающих его безопасность и соответствие мировым стандартам. Об этом в интервью VB.KG рассказал министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков.

"Для кыргызского бизнеса сертификация постепенно превращается из формальной процедуры в необходимый инструмент развития экспорта. Особую роль в этом процессе играет цифровизация системы подтверждения соответствия, которая позволяет повысить доверие к отечественным документам за рубежом и сделать их проверку максимально прозрачной", - подчеркнул глава Минэкономики.

Как отмечают в ведомстве, требования к экспортерам разнятся в зависимости от вектора поставок. Для работы на рынке ЕАЭС необходимо строгое соблюдение технических регламентов союза по безопасности и маркировке. Европейский союз и Китай делают упор на экологические характеристики и легальность происхождения продукции, а при поставках на Ближний Восток главным преимуществом становится халяль-сертификация. В этих условиях наличие корректно оформленных и легко проверяемых документов становится главным фактором успешных продаж на внешних площадках.

В рамках модернизации системы оценки качества Кыргызстан переходит на цифровые рельсы. Одним из ключевых нововведений стало внедрение цифровых протоколов испытаний с QR-кодами. Заместитель директора Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) при Минэкономики КР Абдыманап Карымшаков пояснил, что теперь каждый протокол исследований автоматически регистрируется в едином реестре и получает индивидуальный QR-код. Любой зарубежный покупатель или проверяющий госорган может за секунды верифицировать документ. Бумажные бланки без QR-кода или записи в системе теперь признаются недействительными.

Новый формат практически исключает риск использования фальсифицированных документов. Особенно остро в такой защите нуждались экспортоориентированные отрасли, в первую очередь - текстильная промышленность. По данным ЦСМ, в последнее время в республике резко вырос спрос на лабораторные испытания тканей. Местные швейные предприятия стремятся пройти полные исследования перед оформлением документов, чтобы гарантировать прохождение таможенных постов в странах ЕАЭС без задержек. Лаборатория центра полностью аккредитована на соответствие требованиям соглашений Таможенного союза.

Электронные реестры и QR-коды стремительно становятся международным стандартом. Для кыргызских производителей своевременный переход на "цифру" - это прямая возможность укрепить доверие зарубежных партнеров и повысить конкурентоспособность бренда "Сделано в Кыргызстане".


Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
