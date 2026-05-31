Мэр Каракола Талантбек Иманов навестил воспитанников детских домов

В преддверии Международного дня защиты детей мэр города Каракол Талантбек Иманов посетил семейный детский дом "Ирада", Центр поддержки детей с аутизмом "Умут Жылдызы", семейный детский дом "Телегей", а также фостерную семью, в которой воспитываются 13 детей.

В ходе визита глава города ознакомился с условиями проживания, воспитания и обучения детей, пообщался с воспитанниками и сотрудниками учреждений, а также вручил подарки.

Одним из любимых занятий воспитанников детского дома "Телегей" является рисование. Для развития творческих способностей детям были переданы наборы для рисования, а самому учреждению - необходимая бытовая техника.

Как отметила директор детского дома Махабат Орозбаева, через творчество дети учатся выражать свои эмоции и впечатления.

"Рисование помогает развивать память и внимание, совершенствует мелкую моторику рук и способствует формированию красивого почерка. Благодаря рисункам мы лучше понимаем детей и их внутренний мир", - рассказала она.

В знак благодарности воспитанники подарили мэру картину, нарисованную своими руками. Талантбек Иманов поблагодарил детей за трогательный подарок и отметил, что с удовольствием разместит его в своем рабочем кабинете.

Семейному детскому дому "Ирада", где проживают 10 воспитанников, был передан комплект компьютерной техники.

"Не бывает чужих детей. Мы любим каждого ребенка, знаем его характер, мечты и стремления. Иногда бывает непросто, но я хочу, чтобы все наши дети выросли достойными людьми, получили хорошее образование и нашли свое место в жизни", - подчеркнула руководитель учреждения Акылсайра Джумабекова.

Центру "Умут Жылдызы" от имени мэрии была подарена специальная виброплатформа для занятий с детьми с аутизмом. Ежедневно центр посещают более 20 детей, и новое оборудование поможет сделать занятия еще более эффективными и комфортными.

Фостерной семье Гулиры Орозбаевой, где воспитываются 13 детей, мэр вручил автоматическую стиральную машину. В честь гостей дети подготовили небольшой концерт: исполнили песни, а 9-летняя Мелисса продемонстрировала свое мастерство игры на комузе.

Особенно трогательной стала встреча с 10-летним Нурэлем. Мальчик рассказал мэру о своей заветной мечте - стать профессиональным футболистом. После теплой беседы Талантбек Иманов с удовольствием сыграл с ним в футбол и пообещал помочь исполнить его мечту.

Поздравляя детей с наступающим праздником, мэр пожелал им крепкого здоровья, счастливого детства, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний.