Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 101.60 - 102.50

В Кызыл-Кие отпраздновали День Кыргызского национального университета

261  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кызыл-Кийском гуманитарно-педагогическом институте им. М.М. Таирова (филиал КНУ) состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына, который традиционно отмечается 31 мая.

В праздновании приняли участие ректор КНУ Догдурбек Чонтоев, мэр города Кызыл-Кия Бакытбек Кошалиев, председатель Кызыл-Кийского городского кенеша Асылбек Мурзаев, мэр города Сулюкта Болот Абдыжапаров, а также представители научного сообщества и почетные гости.

Торжество открылось масштабным театрализованным прологом, посвященным стремлению молодежи к науке, высоким целям и будущему страны.

С приветственным словом к участникам обратился ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев. Поздравляя профессорско-преподавательский состав и студентов, он подчеркнул историческую значимость флагмана отечественного образования.

"Вековая история Национального университета - это история становления отечественной науки, высшего образования, государственного управления и формирования кыргызской национальной интеллигенции", - отметил ректор.

Глава вуза также затронул тему масштабной реформы в сфере образования, связанной с присоединением к КНУ Нарынского, Таласского и Баткенского государственных университетов.

"Это решение - не просто механическое объединение вузов. Это создание крупнейшего многокампусного Национального университета, консолидация интеллектуального потенциала страны и укрепление национального единства через образование, науку и воспитание молодежи", - заявил Д. Чонтоев.

С поздравлениями в адрес коллектива университета также выступили мэр Кызыл-Кии Бакытбек Кошалиев, спикер горкенеша Асылбек Мурзаев, мэр Сулюкты Болот Абдыжапаров, профессор Ферганского государственного университета Набижон Темиров и профессор Миталип Тайиров.

В ходе официальной части ряд сотрудников Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института наградили юбилейными медалями "100 лет Кыргызскому национальномускому университету имени Жусупа Баласагына", почетными грамотами и благодарственными письмами.

Официальные выступления чередовались с концертной программой, подготовленной талантливыми преподавателями и студентами института. Завершилось мероприятие коллективным исполнением гимна КНУ и праздничным салютом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458965
Теги:
КНУ, Кызыл-Кия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  