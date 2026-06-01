В Кызыл-Кие отпраздновали День Кыргызского национального университета

В Кызыл-Кийском гуманитарно-педагогическом институте им. М.М. Таирова (филиал КНУ) состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына, который традиционно отмечается 31 мая.

В праздновании приняли участие ректор КНУ Догдурбек Чонтоев, мэр города Кызыл-Кия Бакытбек Кошалиев, председатель Кызыл-Кийского городского кенеша Асылбек Мурзаев, мэр города Сулюкта Болот Абдыжапаров, а также представители научного сообщества и почетные гости.

Торжество открылось масштабным театрализованным прологом, посвященным стремлению молодежи к науке, высоким целям и будущему страны.

С приветственным словом к участникам обратился ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев. Поздравляя профессорско-преподавательский состав и студентов, он подчеркнул историческую значимость флагмана отечественного образования.

"Вековая история Национального университета - это история становления отечественной науки, высшего образования, государственного управления и формирования кыргызской национальной интеллигенции", - отметил ректор.

Глава вуза также затронул тему масштабной реформы в сфере образования, связанной с присоединением к КНУ Нарынского, Таласского и Баткенского государственных университетов.

"Это решение - не просто механическое объединение вузов. Это создание крупнейшего многокампусного Национального университета, консолидация интеллектуального потенциала страны и укрепление национального единства через образование, науку и воспитание молодежи", - заявил Д. Чонтоев.

С поздравлениями в адрес коллектива университета также выступили мэр Кызыл-Кии Бакытбек Кошалиев, спикер горкенеша Асылбек Мурзаев, мэр Сулюкты Болот Абдыжапаров, профессор Ферганского государственного университета Набижон Темиров и профессор Миталип Тайиров.

В ходе официальной части ряд сотрудников Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института наградили юбилейными медалями "100 лет Кыргызскому национальномускому университету имени Жусупа Баласагына", почетными грамотами и благодарственными письмами.

Официальные выступления чередовались с концертной программой, подготовленной талантливыми преподавателями и студентами института. Завершилось мероприятие коллективным исполнением гимна КНУ и праздничным салютом.