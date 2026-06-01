В Бишкеке откроется выставка "Тамыр: сила духа в наследии предков"

2 июня в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится торжественное открытие культурно-социального проекта "Тамыр: сила духа в наследии предков". Эта трогательная и глубокая экспозиция призвана рассказать истории стойкости, единства и безграничной силы жизни.

Героями художественного проекта "Тамыр" ("Корень") стали дети, которые сумели победить тяжелые заболевания. Через выразительные фотообразы в аутентичных национальных костюмах, воссозданных фондом "Кийиз Дуйне" и этно-фотостудией "Atalar_izi", авторы раскрывают внутреннюю силу каждого ребенка. Эта сила, по замыслу создателей, питается культурой, традициями и глубоким наследием своего народа.

Ожидается, что в официальной церемонии открытия примут участие заместитель министра здравоохранения КР, представители Посольства Российской Федерации в Кыргызстане, вице-мэр Бишкека, руководство Русского дома в столице, а также главы традиционных религиозных конфессий республики. Кроме того, мероприятие посетят директор Национального центра охраны материнства и детства, заведующие отделениями онкогематологии, мастера и авторы проекта.

Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить выставку и поддержать важную социальную инициативу, объединяющую в себе высокое искусство, народную культуру и реальные истории человеческого мужества.

Торжественное открытие: 2 июня в 12:00 (официальные мероприятия продлятся до 18:00). Период работы выставки: со 2 по 5 июня 2026 года. График работы музея: ежедневно с 11:00 до 18:00. Адрес: г. Бишкек, ул. Юсупа Абдрахманова, 196 (Национальный музей ИЗО им. Г. Айтиева).

Вход на выставку для всех желающих свободный.