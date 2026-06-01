Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 101.60 - 102.50

В Бишкеке откроется выставка "Тамыр: сила духа в наследии предков"

137  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

2 июня в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится торжественное открытие культурно-социального проекта "Тамыр: сила духа в наследии предков". Эта трогательная и глубокая экспозиция призвана рассказать истории стойкости, единства и безграничной силы жизни.

Героями художественного проекта "Тамыр" ("Корень") стали дети, которые сумели победить тяжелые заболевания. Через выразительные фотообразы в аутентичных национальных костюмах, воссозданных фондом "Кийиз Дуйне" и этно-фотостудией "Atalar_izi", авторы раскрывают внутреннюю силу каждого ребенка. Эта сила, по замыслу создателей, питается культурой, традициями и глубоким наследием своего народа.

Ожидается, что в официальной церемонии открытия примут участие заместитель министра здравоохранения КР, представители Посольства Российской Федерации в Кыргызстане, вице-мэр Бишкека, руководство Русского дома в столице, а также главы традиционных религиозных конфессий республики. Кроме того, мероприятие посетят директор Национального центра охраны материнства и детства, заведующие отделениями онкогематологии, мастера и авторы проекта.

Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить выставку и поддержать важную социальную инициативу, объединяющую в себе высокое искусство, народную культуру и реальные истории человеческого мужества.

  1. Торжественное открытие: 2 июня в 12:00 (официальные мероприятия продлятся до 18:00).
  2. Период работы выставки: со 2 по 5 июня 2026 года.
  3. График работы музея: ежедневно с 11:00 до 18:00.
  4. Адрес: г. Бишкек, ул. Юсупа Абдрахманова, 196 (Национальный музей ИЗО им. Г. Айтиева).

Вход на выставку для всех желающих свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458967
Теги:
выставка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  