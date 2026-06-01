В Кыргызстане впервые зарегистрировали черношейного журавля

В Кыргызстане впервые зафиксировано появление черношейного журавля (Grus nigricollis) - одного из самых редких и малоизученных видов журавлей в мире. Об этом сообщила известный орнитолог Гульбара Оморова.

По ее словам, редкую птицу обнаружил член Кыргызской ассоциации по сохранению биоразнообразия (КАСБ) "Орнитология" Искендер Алиев. Наблюдение было проведено в районе перевала Соок на одном из высокогорных озер.

Специалистам удалось не только увидеть птицу в полете, но и зафиксировать ее посадку на водоем. Журавль кормился на мелководье и перемещался вдоль береговой линии, что свидетельствует об использовании озера в качестве временной остановки во время миграции.

Черношейный журавль в основном гнездится на высокогорных плато Тибета, в западных районах Китая, а также встречается в отдельных регионах Индии и Бутана. Кыргызстан не входит в естественный ареал этого вида, поэтому причины его появления на территории республики пока остаются неизвестными.

По мнению орнитологов, это может быть одна из первых документально подтвержденных регистраций черношейного журавля в Кыргызстане. Ученые не исключают, что птица могла отклониться от традиционного миграционного маршрута. Вместе с тем специалисты связывают подобные наблюдения с изменением климата и трансформацией высокогорных экосистем Центральной Азии.

Исследователи отмечают, что район наблюдения в Иссык-Кульской области находится на пересечении нескольких крупных миграционных путей через Тянь-Шань. Высокогорные озера Кыргызстана играют важную роль как места отдыха, кормления и временных остановок для перелетных птиц.

По словам специалистов, уникальная регистрация черношейного журавля подчеркивает необходимость дальнейшего изучения роли высокогорных водоемов в сохранении биоразнообразия и поддержании миграций редких видов. Орнитологи планируют продолжить мониторинг подобных территорий, чтобы лучше понять, как климатические изменения влияют на маршруты сезонных перемещений птиц.