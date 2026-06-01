Чемпионский парад "Арсенала" сопровождался массовыми беспорядками

Самуэль Деди Ирие
Празднование чемпионства лондонского "Арсенала" в Премьер-лиге Англии сопровождалось рядом серьёзных инцидентов. По информации экстренных служб, во время чемпионского парада были задержаны 16 человек, один болельщик получил ножевое ранение, а пожарным пришлось спасать десятки людей с крыш и других опасных объектов.

По оценкам организаторов, на улицах Лондона собрались от 750 тысяч до одного миллиона человек. В попытке получить лучший обзор праздничного шествия многие болельщики забирались на деревья, крыши и дорожные конструкции. В результате сотрудники пожарной службы эвакуировали с высоты 75 человек.

Полиция сообщила, что задержания связаны с нарушением общественного порядка, хранением наркотиков, нападениями на сотрудников экстренных служб и подозрениями в сексуальном насилии. Также на одной из улиц города произошло ножевое ранение, после которого пострадавший был доставлен в больницу.

Ещё один инцидент произошёл из-за файера, который стал причиной небольшого пожара в гостинице. Несмотря на происшествия, тысячи поклонников продолжили праздновать долгожданное чемпионство клуба, ставшее первым для "Арсенала" за 22 года.


Великобритания, футбол
