ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, вырвав победу у "Арсенала"

Французский "Пари Сен-Жермен" второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче турнира парижский клуб одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии послематчевых пенальти.

Встреча на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште завершилась со счётом 1:1 по итогам основного и дополнительного времени. Уже на 6-й минуте "Арсенал" вышел вперёд благодаря точному удару Кая Хаверца. Однако во втором тайме ПСЖ восстановил равновесие - Усман Дембеле реализовал пенальти на 65-й минуте.

Несмотря на давление со стороны французского клуба и несколько опасных моментов у ворот лондонцев, судьба трофея решилась в серии пенальти. В решающий момент защитник "Арсенала" Габриэл Магальяйнс не сумел реализовать свой удар, что принесло ПСЖ победу со счётом 4:3.

Таким образом, команда Луиса Энрике успешно защитила титул сильнейшего клуба Европы. Для "Арсенала" это поражение стало серьёзным разочарованием: лондонцы были близки к своему первому триумфу в Лиге чемпионов, однако остановились в шаге от заветного кубка.