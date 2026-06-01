Боец ММА Рыскулбек Ибраимов вновь проиграл в профессиональном поединке

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец ММА Рыскулбек Ибраимов вновь потерпел поражение в профессиональном поединке, продлив свою неудачную серию до пяти проигрышей подряд.

Спортсмен выступил 31 мая на турнире Brave CF 105 / Alash Pride 123, который прошел в Алматы. Его соперником был казахстанец Диас Ерингаипов.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Ерингаипова единогласным решением судей.

Таким образом, Ибраимов не может одержать победу уже девять боев подряд. За этот период он потерпел восемь поражений и один раз свел бой вничью.

Последнюю победу кыргызстанец одержал в феврале 2024 года на турнире ACA 171.


