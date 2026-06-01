С сегодняшнего дня изменились правила ввоза товаров в Россию

- Назгуль Абдыразакова
С 1 июня 2026 года вступили в силу новые правила ввоза товаров на территорию Российской Федерации из государств - членов Евразийского экономического союза. Теперь для ввоза продукции российская сторона должна заранее оформить электронный документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП) и получить QR-код.

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает участникам внешнеэкономической деятельности, что оформление ДОПП осуществляется принимающей стороной - российским импортером.

Для ввоза товаров в Россию импортеру необходимо через сервис заявителя на сайте ФНС России оформить электронный документ, подтверждающий ожидание поставки товаров, внести обеспечительный платеж и получить QR-код.

Перевозчик обязан предъявить QR-код по требованию таможенных органов Российской Федерации.

В случае отсутствия QR-кода либо несоответствия сведений, указанных в ДОПП, данным товаросопроводительных документов, транспортное средство с грузом не будет допущено на территорию России.

В ГНС рекомендуют экспортерам из Кыргызстана заранее уточнять у российских партнеров выполнение всех необходимых процедур во избежание задержек при пересечении границы.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС России.


ГНС, Россия, импорт, Кыргызстан, товары
