ГКНБ поздравил воспитанников Беловодского интерната с Днем защиты детей

Сотрудники ГКНБ посетили Беловодское детское психоневрологическое социальное стационарное учреждение и поздравили его воспитанников с Международным днем защиты детей.

Как сообщили в ведомстве, визит был организован от имени Совета офицерского собрания ГКНБ КР. В ходе встречи детям пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, а также постарались создать для них праздничную атмосферу.

Кроме того, в рамках благотворительной акции воспитанникам учреждения была оказана материально-финансовая помощь.

В ГКНБ отметили, что поддержка детей, нуждающихся в особой заботе и внимании, остается одним из важных направлений социальной деятельности ведомства.