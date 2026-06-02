Итальянский модный дом Gucci станет новым титульным партнером команды Alpine F1 Team в чемпионате мира "Формула-1". Соответствующее соглашение официально подтвердила французская сторона.

По информации издания RacingNews365, долгосрочный контракт вступит в силу с сезона 2027 года. С этого момента гоночный коллектив будет выступать под новым официальным названием Gucci Racing Alpine Formula One Team, завершив пятилетнее сотрудничество с австрийским брендом BWT.

В Alpine заявили, что данный проект станет масштабной глобальной платформой, объединяющей автоспорт, высокую моду и мировую индустрию развлечений. Ожидается, что с приходом нового титульного спонсора кардинально изменится визуальный стиль команды, экипировка пилотов и ливрея гоночных болидов, включая общую цветовую концепцию.

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе подчеркнул, что стратегическое партнерство с Gucci открывает перед гоночным коллективом колоссальные коммерческие и спортивные горизонты, а также существенно усилит позиции глобального бренда компании на международной арене.