Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 101.60 - 102.50

Модный дом Gucci станет новым титульным партнером команды Alpine

157  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Итальянский модный дом Gucci станет новым титульным партнером команды Alpine F1 Team в чемпионате мира "Формула-1". Соответствующее соглашение официально подтвердила французская сторона.

По информации издания RacingNews365, долгосрочный контракт вступит в силу с сезона 2027 года. С этого момента гоночный коллектив будет выступать под новым официальным названием Gucci Racing Alpine Formula One Team, завершив пятилетнее сотрудничество с австрийским брендом BWT.

В Alpine заявили, что данный проект станет масштабной глобальной платформой, объединяющей автоспорт, высокую моду и мировую индустрию развлечений. Ожидается, что с приходом нового титульного спонсора кардинально изменится визуальный стиль команды, экипировка пилотов и ливрея гоночных болидов, включая общую цветовую концепцию.

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе подчеркнул, что стратегическое партнерство с Gucci открывает перед гоночным коллективом колоссальные коммерческие и спортивные горизонты, а также существенно усилит позиции глобального бренда компании на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458988
Теги:
гонки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  