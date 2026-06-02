В Бишкеке открылся VI Международный детский фольклорный фестиваль "Наристе"

- Светлана Лаптева
В столице Кыргызстана состоялось торжественное открытие VI Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе", который объединил юные творческие коллективы из разных стран мира.

В церемонии открытия приняли участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева, президент Международного совета организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (CIOFF) Кристиан Идальго-Маццейни, а также представители творческих коллективов и общественности.

Выступая на открытии, мэр города Бишкек отметил важность культурного обмена для укрепления дружбы между народами и подчеркнул особую роль детей как носителей традиций и будущих созидателей мира.

"Для нас большая честь вновь встречать в Бишкеке друзей из разных стран мира. Мы искренне рады видеть на кыргызской земле творческие коллективы, педагогов и юных талантов, которые приехали поделиться культурой своего народа, своим искусством и вдохновением. Особая ценность фестиваля заключается в том, что его главными героями являются дети. Через музыку, танец, народные инструменты и творчество они учатся уважать свою историю и открывать богатство культур других народов. В современном мире культура остаётся одним из самых надёжных мостов между народами, а дети становятся лучшими послами мира и дружбы", - отметил Айбек Джунушалиев.

В этом году участниками фестиваля стали представители Беларуси, Монголии, Казахстана, Республики Корея, Турции, Румынии, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. За годы проведения фестиваль расширил географию и объединил участников более чем из 20 стран.

Программа "Наристе" включает концерты фольклорных коллективов, мастер-классы, международные встречи и конференции, выставки народного прикладного искусства, а также экскурсии по культурным и историческим объектам Бишкека.

Фестиваль является одной из значимых международных площадок для сохранения и популяризации культурного наследия, развития межкультурного диалога и поддержки детского творчества.

Завершится программа 1 июня на площади Ала-Тоо праздничным гала-концертом с участием творческих коллективов и артистов столицы. После концерта запланирована детская дискотека, посвящённая Международному дню защиты детей.


