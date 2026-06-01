Бекешев раскритиковал рост тарифов на госуслуги в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил о значительном росте стоимости государственных услуг в Кыргызстане и поставил под сомнение обоснованность действующих тарифов.

По его словам, за последние годы ряд услуг подорожал в несколько раз. Так, справка о семейном положении, которая ранее стоила около 100 сомов, теперь обходится примерно в 500 сомов. Стоимость отдельных документов выросла до 1 100 сомов, а регистрация государственных номерных знаков - с 1 тысячи до 4 тысяч сомов.

Бекешев отметил, что подобная динамика вызывает вопросы и создает впечатление, будто отдельные государственные структуры начинают работать по коммерческим принципам.

В Министерстве экономики ранее заявляли, что тарифы формируются исходя из себестоимости услуг. Однако депутат с этим не согласился, подчеркнув, что законодательство требует устанавливать стоимость на основе реальных затрат, а не превращать госуслуги в источник дохода.

Он также напомнил, что переход государственных предприятий на самофинансирование не должен приводить к необоснованному увеличению стоимости услуг для населения.

Вопрос тарифной политики на госуслуги, по словам парламентария, требует пересмотра с точки зрения прозрачности и социальной справедливости.