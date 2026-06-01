В Кыргызстане начался второй этап электронной записи в 1 класс

В Кыргызстане начался второй этап электронной записи в первый класс.

Как сообщили в Министерстве просвещения, с 1 июня родители получили возможность записать ребенка в любую школу, где имеются свободные места, независимо от адреса проживания.

Подать заявление можно через портал , приложение "Түндүк", MegaPay и другие банковские приложения.

В ведомстве отметили, что процесс полностью переведен в электронный формат, поэтому личное посещение школы для подачи документов не требуется.

В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 и 2020 годах.


