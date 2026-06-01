Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня – Международным днем защиты детей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Дорогие дети!

От всей души поздравляю вас с долгожданным Международным днем защиты детей – праздником счастливого детства!

Детство – самый светлый, самый чистый и самый счастливый период в жизни человека. Именно в это время ребенок воспринимает мир с чистым сердцем, безграничной верой и большими мечтами.

Ваш звонкий смех, искренние чувства, детские мечты и стремления украшают нашу жизнь и вселяют надежду в будущее нашей страны.

Сегодня вы растете в эпоху новых возможностей. Молодое поколение, стремящееся к знаниям, обладающее широким кругозором и любящее свою Родину, – самое большое богатство и будущее Кыргызстана. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас получил глубокие знания, вырос воспитанным, трудолюбивым и патриотичным человеком.

Каждый ребенок – это отдельный талант, целый мир. Кто-то из вас увлекается творчеством, кто-то – наукой, а кто-то – спортом или техникой. Самое главное – бережно развивайте свои способности и таланты, расширяйте свои интересы. Больше читайте, больше стремитесь к знаниям и не бойтесь ставить перед собой высокие цели, потому что именно вам в будущем предстоит развивать нашу страну и прославлять Кыргызстан во всем мире.

Уважаемые родители!

Дать ребенку достойное воспитание и глубокие знания – значит инвестировать в будущее нации. Вырастить детей в атмосфере счастливого детства и заботы – наш общий священный долг. Ребенок, окруженный любовью и получивший хорошее воспитание, вырастает настоящим гражданином страны.

Государство и впредь будет уделять особое внимание созданию всех условий для будущего детей, поскольку радость детей – это радость страны, а их светлое будущее – прочное будущее нашего государства.

Дорогие дети!

Любовь к Родине, уважение к старшим, честность, доброта и трудолюбие - основа сильного государства. И именно вы – будущее этого сильного государства.

Пусть ваши мечты всегда будут высокими! Пусть ваши сердца будут наполнены добротой, а лица – улыбками!

Искренне желаю, чтобы каждый ваш шаг вел к большим успехам, а вы стали гордостью своих родителей, близких и всей нашей страны.

С праздником!", - говорится в поздравлении президента.