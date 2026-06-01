На кыргызско-узбекской границе пресекли незаконный провоз товаров

Пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу. Стоимость задержанного груза предварительно оценивается в 750 тысяч сомов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, на пограничном посту "Бургонду" был задержан гражданин Кыргызстана, житель Оша, который передвигался на автомобиле Hyundai Grand Starex.

По предварительным данным, мужчина въехал через пост "Бургонду" в узбекский анклав Чоң-Кара, где выгрузил часть товара. При возвращении его задержали с оставшейся частью груза.

Во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили аксессуары и электронные товары, в том числе зарядные устройства, кабели, наушники, держатели для телефонов, видеорегистраторы, USB-флеш-накопители, Power Bank, автомобильные зарядные устройства, электронные бритвы, фонарики и другие товары.

Всего было задержано 3 802 единицы продукции.

Задержанный гражданин, автомобиль и груз переданы в компетентные органы для проведения дальнейших разбирательств.