День КНУ отметили в Кызыл-Кыйском гуманитарно-педагогическом институте

30 мая 2026 года в Кызыл-Кыйском гуманитарно-педагогическом институте имени М.М. Тайирова Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Университета, который ежегодно отмечается 31 мая.

В праздничном собрании приняли участие ректор КНУ Д.Т. Чонтоев, мэр города Кызыл-Кыя Бакытбек Кошалиев, председатель Кызыл-Кыйского городского кенеша Асылбек Мурзаев, мэр города Сулюкта Болот Абдыжа и другие почётные гости.

Мероприятие началось с театрализованного пролога, в котором были ярко отражены мечты молодёжи, стремящейся к знаниям и науке, её устремлённость в будущее и достижения сегодняшнего дня.

Затем с приветственным словом выступил ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев. Он поздравил коллектив университета с Днём Национального университета, пожелав коллегам творческого вдохновения, научных и профессиональных успехов, а студентам - отличной учёбы, высоких целей и светлого будущего.

По словам ректора, вековая история университета является историей становления отечественной науки, высшего образования, государственного управления и национальной интеллигенции Кыргызстана. Присоединение Нарынского, Таласского и Баткенского государственных университетов станет началом формирования крупнейшего в стране многокампусного Национального университета и откроет новые возможности для его развития. Это решение представляет собой не просто объединение вузов, а консолидацию интеллектуального потенциала страны, укрепление национального единства через воспитание молодёжи, развитие образования и науки.

С Днём университета коллектив учебного заведения также поздравили мэр города Кызыл-Кыя Бакытбек Кошалиев, председатель Кызыл-Кыйского городского кенеша Асылбек Мурзаев, мэр города Сулюкта Болот Абдыжапаров, председатель Объединённого профсоюзного комитета КНУ Кубанычбек Жумабеков, профессор Ферганского государственного университета Набижон Темиров, профессор Кызыл-Кыйского гуманитарно-педагогического института имени М.М. Тайирова Миталип Тайиров и другие гости.

В ходе торжественного мероприятия ряд сотрудников Кызыл-Кыйского гуманитарно-педагогического института были награждены юбилейной медалью "100 лет Кыргызскому национальному университету имени Жусупа Баласагына", почётными грамотами и благодарственными письмами. Кроме того, сотрудникам института были вручены награды Объединённого профсоюзного комитета КНУ.

Праздничную программу украсили музыкальные и танцевальные номера в исполнении талантливых преподавателей и студентов Кызыл-Кыйского гуманитарно-педагогического института имени М.М. Тайирова.

В завершение мероприятия прозвучал гимн Национального университета и был дан праздничный салют.

Торжественное мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном сайте КНУ и на страницах университета в социальных сетях.