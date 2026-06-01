В Китае расследуют ДТП, в котором погибла гражданка Кыргызстана

Гражданка Кыргызстана погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Китае. Трагедия произошла 30 мая в городе Кульджа Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел КР, погибшей является О.К., 2003 года рождения.

По информации китайской стороны, водитель транспортного средства, причастный к аварии, задержан. В настоящее время правоохранительные органы Китая проводят всестороннее расследование обстоятельств и причин ДТП.

Посольство Кыргызстана поддерживает постоянный контакт с компетентными органами КНР, медицинским учреждением и родственниками погибшей, оказывая необходимое консульско-правовое содействие.

В настоящее время прорабатывается вопрос транспортировки тела гражданки Кыргызстана на Родину. В МИД отметили, что ситуация находится на контроле ведомства.

Кроме того, родственники граждан Кыргызстана, скончавшихся за рубежом, имеют право на получение государственной единовременной выплаты для покрытия расходов на репатриацию тела в соответствии с постановлением правительства №169 от 23 апреля 2021 года.


ДТП, Китай, погибшие, Кыргызстан
