Инвестиции в золото: теперь онлайн от 0,1 грамма в MBANK

Еще недавно покупка золота была связана со слитками, посещением банковских отделений и вопросами хранения. Сегодня всё гораздо проще: в MBANK приобрести золото можно прямо в приложении, в любое удобное время и без лишних сложностей.

Что такое обезличенное золото?

Покупка золота в MBANK осуществляется через обезличенный металлический счет (ОМС). Это значит, что вы приобретаете золото, которое учитывается на вашем счете в граммах, без необходимости получать и хранить физический металл.

Преимущества такого формата:

Без хранения и дополнительных расходов - не нужен сейф или банковская ячейка. Быстрый доступ к средствам - золото можно продать банку прямо в приложении. Доступный старт - начать можно всего с 0,1 грамма золота.

Как купить золото?

Оформление занимает всего несколько минут:

Откройте приложение MBANK. Перейдите в раздел "Металлы" → "Золото". Ознакомьтесь с текущим курсом. Укажите желаемое количество граммов. Подтвердите покупку.

После завершения операции золото будет зачислено на ваш металлический счет.

Кому подойдет этот инструмент?

Тем, кто хочет диверсифицировать свои накопления, хранить часть средств в драгоценных металлах и получить удобный доступ к операциям с золотом без покупки и хранения физических слитков.

С MBANK золото становится доступнее: начать можно с небольшой суммы и управлять своими активами прямо со смартфона.

